Bondscoach Walem: "We missen net dat laatste procentje" XC

19 juni 2019

21u37

Bron: Belga 0 EK U21 Johan Walem klopte na de beslissende 2-1-nederlaag tegen Spanje nog eens op dezelfde nagel. "We missen net dat laatste procentje op dit EK. We verliezen opnieuw op details, maar hebben het de Spanjaarden heel moeilijk gemaakt", liet de bondscoach optekenen. De Belgische beloften zijn na twee nederlagen op rij uitgeschakeld op het EK. Zaterdag wacht nog een wedstrijd voor de eer tegen Italië.

"De groep heeft het heel zwaar op dit moment", begon Walem. "We verliezen vanavond opnieuw op details, net als tegen Polen. We hebben hierop gewerkt, maar de foutenmarge moet nog kleiner. Een eindronde van een EK is een niveau hoger dan de kwalificaties. Dan moet alles nog een tikkeltje beter."

"Spanje had vandaag meer te verliezen dan ons", vervolgde de bondscoach. "We hebben geprobeerd in de organisatie te blijven en dan onze aanvallende kwaliteiten te benutten. Het doel was oplossingen te vinden voor hun spel en ik denk dat we daarin geslaagd zijn. We hebben de Spanjaarden 'serieus geambeteerd', maar misten dat laatste procentje kwaliteit. De jongens moeten blijven leren. Bij Italië en Spanje zie je meer spelers die al echt op topniveau zitten. Onze jongens moeten dat laatste stapje nog zetten."

Walem nam voor de wedstrijd de beslissing doelman Nordin Jackers te vervangen door Ortwin De Wolf. "Het was moeilijk om Nordin uit de ploeg te zetten", erkende Walem. "We hebben de beslissing met de hele staf genomen. Nordin had het daar moeilijk mee, maar dat vind ik goed. Hij wil altijd laten zien dat hij de beste is. Over de prestatie van Ortwin ben ik heel tevreden. Hij heeft een heel goede wedstrijd gespeeld."

"De komende dagen ga ik de spelers meer tijd met de familie gunnen", besloot de bondscoach. "We willen tegen Italië nog laten zien dat we thuishoren op dit EK. Ik ga morgen en overmorgen op training bekijken wie er kan spelen. Dat hangt af van vermoeidheid, zowel fysiek als mentaal. Maar ik ben niet bang om te wisselen. Ik weet dat iedereen in mijn groep alles zal geven. Het zal deze keer voor een vol stadion zijn. Ongetwijfeld een mooie ervaring."

Zijn Spaanse collega Luis de la Fuente hield het tijdens een uiterst korte persconferentie op volgende woorden. "De spelers hebben vandaag alles gegeven. Het was heel heet. En het veld was bovendien droog, waardoor een snelle balcirculatie niet mogelijk was. Maar we moesten winnen om de hoop op de halve finales levend te houden en hebben dat gedaan. We focussen nu op ons duel zaterdag tegen Polen."