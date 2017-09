Bondscoach Walem passeert Musonda in 23-koppige selectie voor Zweden en Cyprus 15u28

Bron: Belga 0 Photo News Belgisch Voetbal Bondscoach Johan Walem heeft vandaag zijn selectie bekendgemaakt voor de kwalificatieduels tegen Zweden (6 oktober in Leuven) en Cyprus (10 oktober in Larnaca) voor het EK U21 in 2019. Charly Musonda jr. is de opvallendste afwezige op de lijst.

Musonda jr. stuurde een maand geleden bij de vorige bijeenkomst zijn kat naar de U21, officieel om "de situatie bij zijn club Chelsea te regelen". Nu krijgt de middenvelder geen uitnodiging van Walem. "Ik geef vertrouwen aan de groep waarvan ik tevreden ben", verduidelijkte de bondscoach.



België is op weg naar het EK 2019 in Italië en San Marino ingedeeld in een groep met, naast Zweden en Cyrpus, Hongarije, Turkije en Malta. Na twee thuiswedstrijden, een nipte zege tegen Malta (2-1) en een scoreloze draw tegen Turkije, tellen de jonge Duivels vier punten.



De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Belgische selectie

Doelmannen: Arnaud Bodart (Standard), Nordin Jackers (Racing Genk), Jens Teunckens (Club Brugge)



Verdedigers: Elias Cobbaut (KV Mechelen), Dion Cools (Club Brugge), Casper De Norre (Sint-Truiden), Thibault De Smet (AA Gent), Wout Faes (Excelsior Rotterdam/Ned), Senna Miangue (Cagliari/Ita), Samy Mmaee (MVV Maastricht/Ned), Jordi Vanlerberghe (Club Brugge)



Middenvelders: Samuel Bastien (Chievo/Ita), Alexis De Sart (Sint-Truiden), Bryan Heynen (Racing Genk), Orel Mangala (Stuttgart/Dui), Aristote Nkaka (Moeskroen), Stephane Omeonga (Genoa/Ita)



Aanvallers: Nany Dimata (Wolfsburg/Dui), Aaron Leya Iseka (Zulte Waregem), Dodi Lukebakio (Charleroi), Ryan Mmaee (Waasland-Beveren), Isaac Mbenza (Montpellier/Fra), Siebe Schrijvers (Racing Genk)