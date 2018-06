Bondscoach Serneels maakt selectie bekend voor WK-kwalificatieduel tegen Moldavië TLB

03 juni 2018

11u58

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Bondscoach Ives Serneels heeft zijn 21-koppige selectie bekendgemaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijd van de Red Flames tegen Moldavië, die volgende week zondag plaatsvindt in Chisinau.

De Belgische vrouwen staan na vijf wedstrijden met tien punten op de tweede plaats in kwalificatiegroep 6. Italië, dat één match meer speelde, is de koploper met het maximum van achttien punten. Achter België volgen Portugal (4 punten/4 wedstrijden), Roemenië (4 ptn/5 w) en Moldavië (1/6). Na het bezoek aan rode lantaarn Moldavië, spelen de Red Flames nog in Roemenië (31/08) en thuis tegen Italië (04/09).

Enkel de groepswinnaars stoten door naar de WK-eindronde in Frankrijk, de vier beste tweedes (op zeven groepen) spelen barrages.

Selectie:

Doelvrouwen: Nicky Evrard (FC Twente, Ned), Diede Lemey (AGSM Verona, Ita), Justien Odeurs (FF USV Jena, Dui)

Verdediging: Maud Coutereels (Lille OSC, Fra), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Heleen Jaques (RSC Anderlecht), Davina Philtjens (Ajax Amsterdam FC, Ned), Nicky Van den Abbeele (Ajax Amsterdam FC, Ned), Aline Zeler (RSC Anderlecht)

Middenveld: Julie Biesmans (Bristol City, Eng), Tine De Caigny (RSC Anderlecht), Kassandra Missipo (KAA Gent), Lenie Onzia (RSC Anderlecht)

Aanval: Janice Cayman (Montpellier HSC, Fra), Jana Coryn (Lille OSC, Fra), Yana Daniëls (Bristol City FC, Eng), Elke Van Gorp (RSC Anderlecht), Ella Van Kerkhoven (RSC Anderlecht), Davinia Vanmechelen (Paris Saint-Germain FC, Fra), Chloë Vande Velde (KAA Gent), Tessa Wullaert (VFL Wolfsburg, Dui)