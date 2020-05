Bonds-CEO Peter Bossaert pareert de kritiek nu UEFA-toelage van 4,3 miljoen niet naar de clubs gaat: “Moeten we dan stoppen met investeren in onze toekomst?”

Belgisch voetbal

En plots staat de bonds-CEO in de wind. De clubs willen een deel van de 4,3 miljoen euro UEFA-toelage , de Waalse vleugel is het niet eens met de communicatie over Moeskroen. Maar Peter Bossaert valt niet uit zijn rol. “In april hadden we een Raad van Bestuur: toen was niémand tegen de besteding van dat UEFA-geld.”