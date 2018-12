Bond ondervraagt Waasland-Beveren over degradatiestrijd NVK

17 december 2018

De onderzoekscommissie van de Belgische voetbalbond is van start gegaan met haar verhoren over de veelbesproken KV Mechelen-Waasland-Beveren van afgelopen seizoen. Het eerste deel vond gisteren plaats in de gebouwen van de voetbalbond, waar op datzelfde moment ook de Algemene Vergadering van de Pro League plaatsvond. Vandaag ondervroeg de bond verschillende spelers en technische staf van Waasland-Beveren. Sven Vermant, die tijdens de bewuste wedstrijd nog coach was van de Waaslandse club, had advocaat Walter Van Steenbrugge meegenomen om zich te laten bijstaan. Ook doelman Davy Roef – die door het gerecht al ondervraagd werd als getuige, niet als verdachte – kwam zijn versie van de feiten geven, net als verdediger Daam Foulon. Over de inhoud van de gesprekken wensten de bond en de verhoorden niet te communiceren.