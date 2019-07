Bond moet 125.000 euro kosten betalen in dossier Propere Handen Redactie

19 juli 2019

Slik. De KBVB moet de totale som van onderzoeks- en gedingkosten ten belope van 125.000 euro in dossier Propere Handen voor zijn rekening nemen. Dat heeft het BAS beslist.

De kosten voor de arbitrage bedragen 11.000 euro en moeten worden gespreid over KV Mechelen, Tubeke, Lokeren, Supportersorgaan Malinwa, KV Mechelen Support, de Mechelse fan Aico Luypaert, Dejan Veljkovic, Johan Timmermans, Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Walter Mortelmans. Nog dit: de club die in de zestiende finales van de Croky Cup wordt uitgeloot tegen KV Mechelen - dat in de pot vervangen wordt door ‘bye’ - mag rechtstreeks naar de achtste finales.