Bond heeft zowaar een plan rond Europese tickets na bekerwinst Mechelen: chaos weg, maar kluwen blijft NVK

03 mei 2019

06u00 0 Voetbal Hopeloos leek het. Maar kijk, de bond heeft zowaar een plan voor de verdeling van de Europese tickets indien KV Mechelen ­bestraft wordt. En die kans blijft groot. Zelfs als de bond KVM vrijuit laat gaan, is de kans reëel dat de UEFA zélf ingrijpt.

Enkele uren na de bekerwinst van KV Mechelen dreigde de totale chaos. Het rechtstreekse ticket voor de poules van de Europa League is in principe voor KVM. Maar hoe zou de verdeling van de Europese tickets eruitzien als de Geschillencommissie Hoger ­Beroep de Mechelaars schuldig zou bevinden aan matchvervalsing? Niemand in voetballand die er woensdagavond een antwoord op kon geven.

De top van de voetbalbond verzamelde zich gisteren om zich te ­beraden over dat vraagstuk. Want het leek één grote soep. De reglementen van de bond geven geen uitsluitsel over hoe het in die situatie verder zou moeten. Maar volgens welingelichte bronnen heeft de KBVB een oplossing klaar.

Wat er ook gebeurt: de rest van de competitie zal verlopen zoals ­gepland. Dat wil zeggen: het nummer vier van play-off 1 speelt barragewedstrijden tegen de winnaar van play-off 2.

“Aanvaardbaar”

Maar als blijkt dat KVM Europees uitgesloten wordt, veranderen de zaken wat. Dan pakt de derde van play-off 1 het rechtstreekse ticket naar de poulefase van de Europa League.

En dan komt de angel. Als de vierde van play-off 1 de barragematch wint, pakt die het volgende ticket. In dat geval gaat het laatste Europa League-ticket naar het nummer vijf van play-off 1 en blijft de winnaar van play-off 2 achter met lege handen.

Stel dat de winnaar van play-off 2 de barragematch wint, dan pakt die ploeg het tweede Europa League-ticket, en verschuift het laatste Europa League-ticket naar het nummer vier van play-off 1 — de verliezer van de barrage dus.

De knoop is zo deels ontward. Maar voor een buitenstaander blijft het wel een onoverzichtelijk kluwen. Veel verder kan de voetbalbond echter niet gaan zonder het verdere verloop van de competitie volledig op z’n kop te zetten. Navraag bij clubs uit play-off 1 en play-off 2 leert alvast dat zij de brede lijnen van het bondsplan op prijs stellen. “Dit is aanvaardbaar”, vindt AA Gent-voorzitter Ivan De Witte. “Beter alleszins dan nog wedstrijden toevoegen en nog langer spelen.” STVV en KV Kortrijk, de koplopers in PO 2, zouden wel verkiezen dat het laatste Europese ticket sowieso naar de verliezer van de barragematchen gaat.

UEFA kan ingrijpen

Eén ding is zeker: het is geen overbodige luxe dat de bond zich ­wapent voor een scenario waarbij KV Mechelen gebannen wordt uit Europa. En dat is niet alleen zo door de zaak die momenteel voor de Geschillencommissie Hoger Beroep loopt. Want zelfs als de voetbalbond en/of het BAS zou oordelen dat Malinwa vrijuit gaat voor wedstrijdvervalsing, dan nog ligt er een laatste obstakel op het pad van de traditieclub.

Verschillende bronnen dicht bij de UEFA bevestigen dat de Europese voetbalbond de zaak-Mechelen al langer op de voet volgt. En vooral: dat ze er niet voor zou terugschrikken om zelf in te grijpen indien ze het nodig acht. Daar bestaan verschillende precedenten voor. Na het Turkse matchfixingschandaal werd onder meer Besiktas geweerd uit de Europese competities. In die zaak was er sprake van telefoontaps en makelaars die vlak voor belangrijke wedstrijden spelers aanspraken om niet voluit te gaan. Besiktas zelf ging wel vrijuit voor de Turkse voetbalbond. Maar de UEFA oordeelde dat deelname van de club uit Istanboel de integriteit van de Europese competities in gevaar zou kunnen brengen.

KV Mechelen is op de hoogte van precedenten bij de Europese voetbalbond. Het wapent zich achter de schermen om zich te verweren. Niet-deelname aan de poules van de Europa League zou alleszins een flinke financiële tegenvaller zijn voor Malinwa. De club begroot de inkomsten uit die competitie op zo’n 4 à 5 miljoen.