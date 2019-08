Bond en Pro League kibbelen over arbitrage, regels over makelaars dreigen een stille dood te sterven Niels Vleminckx

05 augustus 2019

17u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch voetbal De Pro League vergaderde vandaag voor het eerst. De opmerkelijkste vaststellingen: de regelgeving voor makelaars zit op een dood spoor. En de clubs blijven ruziën met de voetbalbond over de arbitrage – en vooral wie wat moet betalen.

De arbitrage is al langer een twistpunt van het Belgisch voetbal. Bonds-CEO Peter Bossaert wil een “Chinese muur” installeren tussen de clubs en de scheidsrechters, om zo de onafhankelijkheid van de refs te kunnen garanderen. Alleen moeten de profclubs wel instaan voor het grootste deel van de kosten. “We betalen al 2 miljoen per jaar voor de videoref, 430.000 euro per jaar voor de semi-professionele contracten van de refs. En dan vraagt de bond ons om nog significant meer bij te dragen. Terwijl we geen zeggenschap hebben. Dat vinden wij overdreven”, zegt Pro League-CEO Pierre François. Om er fijntjes aan toe te voegen dat de voetbalbond wel “bepaalde experts” aanstelt – Frank De Bleeckere, David Elleray en Bertrand Layec, om er drie te noemen, die elk dikbetaald zijn.

De clubs willen wel bijdragen, zegt François. Maar op voorwaarde dat ze op z’n minst zicht krijgen op een ‘controleorgaan’, die garandeert dat het niveau van de scheidsrechters wel degelijk erop vooruitgaat. “Als we ook een correcte verdeelsleutel kunnen overeenkomen, komt het wel goed.” Maar het is duidelijk dat de bond en Pro League op gespannen voet leven.

Makelaarsproblematiek

Verder werd ook duidelijk dat de ambitieuze regels over makelaars een stille dood beloven te sterven. De Raad voor Mededinging heeft een hoop negatieve adviezen gegeven over de regels die de Pro League dacht in te voeren. “Maar we geven niet op”, zegt François. “We zullen opnieuw samenkomen met het Expert Panel, om tot een oplossing te komen. We willen écht een signaal sturen naar de politiek dat we iets aan de makelaarsproblematiek willen doen.”

Maar ondertussen blijven de regels van vóór het voetbalschandaal gewoon van kracht. Over een timing wil François zich niet meer uitlaten.