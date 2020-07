Bom onder competitiestart met zestien: Pro League riskeert dwangsom van 2,5 miljoen euro per match dat het Waasland-Beveren niet in 1A opneemt Redactie

30 juli 2020

12u38 151 Belgisch voetbal Een bom onder de Jupiler Pro League. De ondernemingsrechtbank van Dendermonde heeft Waasland-Beveren gelijk gegeven in de kortgedingprocedure die de club had aangespannen tegen de voetbalbond. De club moet in principe opgenomen worden in (de kalender van) 1A. Zo niet, dan wacht de Pro League een dwangsom van 2,5 miljoen euro per wedstrijd zonder Waasland-Beveren.



Waasland-Beveren stuurde vorige week een dagvaarding naar de de Pro League en de voetbalbond, omdat de club het niet kunnen vindt dat ze niet werd opgenomen in de nieuwe ­kalender voor volgend voetbalseizoen. De Waaslanders eisten een kalender mét Waasland-Beveren in 1A, omdat ze tot de volgende Algemene Vergadering van de Pro League op 31 juli officieel nog steeds tot eerste klasse behoren.

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) had de eerdere beslissing dat Waasland-Beveren moet degraderen vernietigd, maar de raadslieden van de Pro League lazen in het vonnis van het BAS dat met een betere motivering de Pro League vrijdag kan overgaan tot exact eenzelfde beslissing. Net dat wilden ze bij Waasland-Beveren ten allen prijze voorkomen, vandaar de kortgedingprocedure bij de ondernemingsrechtbank.

De club vroeg naast een heropname van Waasland-Beveren in de kalender van 1A een dwangsom van vijf miljoen euro per match die zou doorgaan zonder Waasland-Beveren in die reeks. Tom Rombouts, advocaat van Waasland-Beveren: “Het zou fair zijn als de Pro League de huidige officiële kalender zonder Waasland-Beveren offline haalt. Op dit moment zijn wij 1A.”

“We begrijpen niet dat de Pro League het als een verplichting ziet om een nieuwe Algemene Vergadering op te zetten over het competitieformat. Het BAS heeft geoordeeld dat de degradatie onredelijk is. We zijn het niet eens met de motivering van de juristen van de Pro League dat ze daar met een betere motivering komaf mee kunnen maken.”

De uitspraak van de rechtbank legt een bom onder de Algemene Vergadering van de Pro League. Daar spreken ze zich morgen opnieuw uit over het competitieformat met 16 clubs (zonder Waasland-Beveren). Volgens de beslissing van de ondernemingsrechtbank moet de Pro League een dwangsom betalen van 2,5 miljoen euro per wedstrijd dat het Waasland-Beveren niet opneemt in 1A.

De beslissing van de ondernemingsrechtbank in Dendermonde om Waasland-Beveren gelijk te geven in het kortgeding tegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League, “impliceert de opschorting van de competitie 2020-2021 in de afdelingen 1A en 1B” zolang er geen wedstrijdkalender voorligt die rekening houdt met de beslissing van het BAS om de degradatiebeslissing Waasland-Beveren te vernietigen.

De Belgische Voetbalbond en de Pro League kunnen nog in beroep gaan bij het Hof van Beroep in Gent, maar de uitspraak brengt de start van de voetbalcompetitie met 16 clubs in 1A dus opnieuw ferm in het gedrang. De Algemene Vergadering van morgen wordt er een onder hoogspanning.

