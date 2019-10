Bölöni over Standard: “Nederlaag tegen Arsenal wil niks zeggen” Kristof De Cnodder

04 oktober 2019

10u46 0 Belgisch voetbal Antwerp ontvangt zondag Standard, dat gisteren in de Europa League een zware pandoering kreeg van Arsenal. “Dat wil niks zeggen, want Arsenal is de crème de la crème van Europa”, nuanceert Antwerptrainer Laszlo Bölöni.

Vanzelfsprekend had Bölöni Arsenal-Standard aandachtig gevolgd, maar echt veel wijzer werd hij daar niet van met het oog op zondag. “Het verschil was te groot”, aldus Bölöni. “Da’s ook normaal. Ik hoorde de commentator op tv vertellen dat Arsenal een budget heeft van 600 miljoen euro. Dan weet je het wel. Arsenal speelt in een superieure categorie. Op zich zegt die nederlaag van Standard dus niets.”

Antwerp-Standard belooft een pak evenwichtiger te worden. Na het puntenverlies van afgelopen weekend tegen Oostende wil de Great Old graag iets rechtzetten. “In Oostende haalden we niet het gewenste niveau. Zeker qua attitude waren we niet top”, blikt Bölöni terug. “Tegelijk hebben we een beetje tijd nodig om als ploeg te groeien. We realiseerden op het einde van de mercato een paar goede transfers. Ik ben tevreden over hoe die jongens evolueren, maar ze moeten zich toch nog verder inwerken.”

Tot slot nog dit: Bölöni recupereert zondag Ritchie De Laet. Hij hervatte gisteren de groepstraining na een blessure aan de hiel. Anderzijds sukkelt Amara Baby met de buikspieren. Zijn aantreden is hoogst twijfelachtig.

