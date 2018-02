Bölöni: “Misschien waren we te vroeg te goed”



Dieter Peeters

23 februari 2018

10u43 2 Belgisch Voetbal Antwerp vecht vanavond een rechtstreeks duel uit met Racing Genk voor een plaats in de top zes. Antwerp-coach Laszlo Bölöni probeert de druk weg te houden en zijn puzzelstukjes op de juiste plaats te krijgen.

Gemengde gevoelens op de Bosuil na het 0-0-gelijkspel tegen KV Oostende. Bölöni toonde zich tevreden over de mentaliteit, de spelers waren vooral teleurgesteld dat het in eigen huis opnieuw niet wou lukken. “Of we nu moeten winnen op Genk? Winnen is altijd het beste, hé. Eén punt op verplaatsing zou ook niet slecht zijn, maar het probleem is dat we het daarna dan laten afweten in thuismatchen”, aldus Bölöni. De Roemeen heeft alleszins geen last van de steeds hoger wordende druk. “Die is er altijd geweest. Tegen Club Brugge of Kortrijk was dat niet anders. Als je dicht bij de top zes bent op drie speeldagen van het einde, dan hoort dat erbij.” (lees hieronder verder)

Toch blijft Bölöni herhalen dat PO1 geen must is. “Als het lukt, zou dat fantastisch zijn. Maar als we het niet halen, dan gaan er geen koppen rollen. Uiteraard zou ik ook liever play-off 1 spelen tegen Club Brugge en Anderlecht. Iedereen verwacht dat nu ook omdat we het hele jaar in de top zes stonden. Misschien waren we te vroeg te goed.” Bij het begin van de winterstop telde Antwerp nog zes punten voorsprong op de zesde plaats, maar in januari verdampte die voorsprong al snel. Bölöni bleef de afgelopen weken maar schuiven met zijn pionnen, maar vond de juiste combinaties nog niet. Dat terwijl Antwerp in december veel punten pakte met steeds dezelfde ploeg. “We moeten eerlijk zijn, in december stonden we boven onze waarden. De nieuwe spelers waren dus meer dan nodig.” Maar die nieuwkomers konden het voorlopig nog niet waarmaken bij The Great Old.

Tegen Genk zal Bölöni opnieuw een aantal veranderingen doorvoeren. “Vorige week speelden we niet slecht. Maar dat is niet genoeg, we willen het beter doen. Maar dat zal niet gemakkelijk worden tegen Genk. Volgens mij is hun klassement geen goede weerspiegeling van hun kwaliteiten.” Als Antwerp verliest op Racing Genk lijken de kansen op PO1 alleszins gaan vliegen. “Dat weet ik niet. Iemand vertelde me dat zes op negen genoeg zou zijn”, aldus Bölöni.