Bolat scoorde 10 jaar geleden tegen AZ: “Een moment dat ik nooit zal vergeten” PJC/TLB

22 augustus 2019

Na een match tegen uitgerekend AZ, vandaag de tegenstander van Antwerp in de Europa League-voorronde, ging Sinan Bolat in 2009 de wereld rond. In de extra tijd van het Champions League-groepsduel tussen de Nederlanders en Bolats toenmalige werkgever Standard stormde de doelman bij een 0-1-tussenstand mee naar voren om te doen wat niemand realistisch achtte: met een geweldige kopbal alsnog voor een gelijkspel zorgen. AZ uitgeschakeld, Standard naar de Europa League. “Dat moment zal ik nooit vergeten. Omdat we tegen AZ spelen, komt die goal natuurlijk weer ter sprake. Dat is ook normaal. Maar zelf ben ik er niet echt mee bezig. En de voorbije jaren heb ik er ook genoeg reacties op gekregen”, aldus Bolat. “Ik hoop dat we aan de komende twee wedstrijden tegen AZ ook mooie herinneringen zullen overhouden.”

De beelden van de bewuste fase: