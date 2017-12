Bob Peeters opnieuw aan de slag, opnieuw bij Westerlo Dieter Peeters

19u53 7 BELGA Belgisch Voetbal Bob Peeters keert terug als coach van KVC Westerlo. De club uit 1B staat in de tweede periode op een troosteloze laatste plaats met 1 op 12. Peeters tekent voor 2,5 jaar en moet proberen de club in het profvoetbal houden. Hij was al eens trainer van Westerlo tussen november 2015 en september 2016, sindsdien was hij werkloos als coach.

Maandagavond legde Westerlo voor het eerst contact met Bob Peeters, hun ex-coach. De club rekent op Peeters, gezien "de negatieve sportieve spiraal waarin de club verzeild was geraakt noopte tot deze maatregel", schrijft de club op zijn website. “Iedereen kent de omstandigheden waarin Bob is moeten vertrekken in 2016, dat had toen vooral met de nakende overname van Soudal te maken”, aldus Nico Vaesen, de makelaar van Peeters. “Het siert de mensen van Westerlo dat ze Bob nu durven terughalen en de spons over het verleden hebben geveegd”.

Pelic blijft in de technische staf

Door de aanstelling van Peeters moet Vedran Pelic zijn rol als hoofdcoach inleveren, maar Pelic blijft wel aan de slag binnen de technische staf van Westerlo. “Hij blijft betrokken, waarschijnlijk in dezelfde rol als de vorige keer toen Peeters hoofdcoach was (als T2, red.)”, vertelt Vaesen. Westerlo zelf meldt op zijn website dat er verder "wordt gekeken op welke manier Vedran Pelic zal functioneren binnen de club."

Eerst redding, dan bouwen naar volgend seizoen

De nieuwe coach krijgt naar verluidt ook carte blanche bij de transfers tijdens de winterstop, binnen de budgettaire mogelijkheden uiteraard. Dat zal nodig zijn, want Westerlo staat samen met Tubeke laatste in de algemene stand in 1B. “De play-downs vermijden zal niet lukken. Bob zal met Westerlo proberen die play-downs succesvol af te sluiten en een competitieve ploeg te bouwen voor volgend seizoen”, vertelt Peeters’ manager Vaesen.

Bob Peeters behoedde Westerlo in het seizoen 2015-2016 de club van de degradatie uit de hoogste klasse, maar moest nadien na povere resultaten het gelag dan toch betalen. Sindsdien coachte hij geen andere club. Nu tekent de trainer een nieuw contract van 2,5 jaar en blijft dus in principe tot medio 2020 coach van de 'Kemphanen'.

Bob Peeters was in het verleden al coach bij Cercle Brugge, AA Gent, Waasland-Beveren, Charlton Athletic en Lokeren.