Bloedrode cijfers: 19 van de 24 Belgische profclubs draaien verlies, in totaal voor meer dan 87 miljoen euro Redactie

10 februari 2020

19u20 30 Belgisch voetbal De Licentiecommissie heeft het Financial Fair Play-resultaat bepaald voor alle clubs van de Pro League voor het seizoen 2018-2019. Daaruit blijkt dat er in de Belgische klasse in totaal meer dan 87 miljoen euro verlies werd gemaakt, slechts 5 clubs draaien positief. Anderlecht is de slechtste leerling uit de klas.

Het totaalverlies van de Belgische profclubs is duizelingwekkend. Maar liefst 87.819.468,21 euro verlies in het seizoen 2018-2019. Ter vergelijking: vorig jaar was het totale verlies ‘slechts’ 48 miljoen euro.

Club Brugge leidt niet alleen in de competitie, ook in de Financial Fair Play-ranking prijkt het bovenaan. In het afgelopen boekjaar werd meer dan 7 miljoen euro winst gemaakt. Ook Charleroi, STVV, KAA Gent en Waasland-Beveren kunnen positieve cijfers voorleggen.

Opmerkelijk: de andere 19 (!) Belgische profclubs draaien verlies, met Anderlecht als absolute uitschieter met een verlies van meer dan 25 miljoen euro. Ook Oud-Heverlee Leuven en Antwerp hebben meer dan 10 miljoen euro verlies gemaakt. Alle clubs in 1B draaien verlies.

Wat is de Financial Fair Play?

De regels van de Financial Fair Play (FFP) zijn sinds 2018-2019 van kracht in onze competitie. Belgische profclubs mogen over een periode van drie seizoenen maximaal dertig miljoen meer uitgeven dan dat ze ophalen via de dagelijkse werking. Wie zich daar niet aan houdt kan serieuze sancties krijgen, zoals bijvoorbeeld een handicap van drie punten voor het volgende seizoen.

De nieuwe reglementering laat enerzijds toe om onze concurrentiepositie binnen de UEFA niet in gevaar te brengen en zorgt anderzijds toch voor een bewustmaking bij de clubs om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Er wordt verder ook de nadruk gelegd op het belang van de eigen jeugdwerking.

De cijfers: