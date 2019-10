Bleke Red Flames trotseren stugge Roemenen en starten met 6 op 6 aan EK-kwali’s GVS

08 oktober 2019

19u20 8 Belgisch voetbal Nipt en zonder glans. De Red Flames wonnen ook hun tweede EK-kwalificatiematch. In en tegen Roemenië werd het 0-1 na een vroege goal van Laura De Neve. Een lastige klip omzeild, België heeft nu zes op zes.

Nadat de 3-4-3 in de eerste helft tegen Kroatië stroef verliep, schakelde bondscoach Ives Serneels over naar zijn vertrouwde viermansdefensie. Eén wissel ten opzichte van de monsterzege van vorige maand, Vanhaevermaet ruimde plaats voor Vanmechelen. Met ook nog Wullaert, Cayman, Van Kerkhoven en De Caigny in de basis koos Serneels voor een offensief ingestelde ploeg. “Wij moeten óns spel spelen, de bal goed laten rondgaan en op diverse manieren kansen creëren”, vertelde Serneels vooraf. Onze nationale voetbaldames waren alvast gewaarschuwd, tijdens de WK-kwalificatiecampagne dreven de stugge en soms agressieve Roemenen de Flames tweemaal tot het uiterste: 3-2 thuis, 0-1 buitenshuis.

Wullaert niet, De Neve wel

De Flames wisten het maar al te goed: een vroeg doelpunt zou helpen. Na amper vier minuten had Wullaert hem maar binnen te leggen, maar de aanvalster van Manchester City schoot nog over. Geen ramp, vijf minuten later mochten de dertig meegereisde Belgische fans wel juichen. De Neve zag haar vrije trap op de Roemeense muur afwijken, de 0-1 dwarrelde binnen. Serneels in de wolken.

Deloose schoot in de eerste helft nog naast, Van Kerkhoven in één tijd dan weer nipt over. En de thuisploeg? Dat was huilen met de pet op. Tackelen ging wel, een kans in elkaar knutselen amper. Een schotje van Meluță en een attente Evrard die wegwerkte na een slechte pass van doelpuntenmaakster De Neve. Dat was het zowat.

Niveau naar beneden

Na de koffie speelden de 22 dames op het veld lang weinig klaar. De thuisploeg had haar niveau dat tikkeltje opgekrikt, de meisjes van Serneels grossierden in misverstanden en slordigheden. Zo werd het met voorsprong de slechtste match van de Flames van de afgelopen maanden. Twintig minuten voor tijd moest Evrard de handschoenen zelfs een eerste keer écht vuilmaken, Anderlecht-spits Rus schoot richting de kortste hoek. Meteen daarna een kans voor Cayman, de Lyon-spits mikte op de vuisten van Ganea. Een kwartier voor tijd kon Van Kerkhoven de match op slot gooien, maar van dichtbij schoot ze wonderwel over. Zo bleef het link, maar de Flames hielden stand. 0-1, net als vorig jaar. En zes op zes: het allerbelangrijkste.

