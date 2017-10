Bjorn Ruytinx herstelt in tribune orde na rellen met harde kern van Hasselt, maar krijgt daar tweede geel voor... Guido Gielen

22u00 95 Borgerhoff Ruytinx de tribunes in om de Hasseltse kern te bedaren. Belgisch Voetbal De wedstrijd tussen Thes Sport en Sporting Hasselt in tweede amateurklasse B is ontsierd door rellen met supporters. Niemand minder dan de Hasseltse spits Bjorn Ruytinx trok de tribunes in om de gemoederen te bedaren. Alleen om daar van de scheidsrechter een tweede gele kaart voor te krijgen.

Het was de harde kern van Sporting Hasselt die voor het tumult zorgde. Enkele heetgebakerde fans namen plaats in de boventribune van de hoofdtribune, boven de spionkop van Thes Sport. Nadat er in de eerste helft al met met bier over de hoofden van de Thes-aanhang werd gesmeten, vroeg de politie de Hasseltse harde kern vriendelijk zich naar de andere kant van de tribune te begeven. Waarna het van kwaad naar erger ging en er klappen vielen. Op vraag van Hasselt-voorzitter Wendy De Wit trok Bjorn Ruytinx, gewezen spits van OH Leuven, de tribunes in om de gemoederen te bedaren. Mét succes.

Maar ondertussen had ref Toeback de wedstrijd stopgezet en moesten de spelers naar binnen. Toen ook Ruytinx dat deed, kreeg hij op aanwijzen van assistent-ref Kenneth Lenaerts een tweede gele kaart. Ondanks het tumult bleef ref Toeback bij zijn besluit: "Ruytinx mocht het veld niet verlaten zonder toestemming en kreeg volgens de regels een gele kaart." Onbegrip bij Hasselt, waarna de match na een kwartier werd verdergezet. "Dit heb ik als voorzitter nog nooit meegemaakt. Een schande voor het voetbal", aldus een aangeslagen voorzitter. "Wij winnen wel, maar ik ben zeer ongelukkig. Ik leef vooral mee met Ruytinx. Hij is mijn goede vriend en ik vroeg hem om onze harde kern te bedaren."

Ook Ruytinx kon het niet geloven. "Ik heb dit allemaal gedaan om de rust te bewaren. In de buurt zaten oudere mensen en kinderen. Door met de supporters te overleggen kon ik de vrede herstellen. Dat ik daarvoor word uitgesloten, is onaanvaardbaar. Het zal zo wel in de reglementen staan, maar de veiligheid gaat toch boven alles?"