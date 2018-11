Bizarre blessure in provinciaal voetbal: speler loopt tegen ‘signaalontvanger’ ref en breekt neus VBGV/DLK/YP

20 november 2018

15u16 0

Vreemd incident in de wedstrijd van afgelopen zondag tussen Oost-Vlaams derdeprovincialer VC Boekhoute en Wachtebeke. In minuut 70 kwam Matthias De Kock van de thuisploeg ongelukkig in botsing met de scheidsrechter en hij liep daarbij tegen de metalen signaalontvanger van de leidsman. Dat is een klein en licht toestel, dat de ref door middel van een armband aan zijn bovenarm (en onder zijn shirt) bevestigt.

Het moet dienen als hulpmiddel voor de spelleiding: als één van de grensrechters de knop op zijn vlag indrukt om bijvoorbeeld buitenspel te signaleren, wordt een trilfunctie geactiveerd en ontvangt de ref direct een (piep)signaal. Dit systeem moet de samenwerking tussen de ref en zijn assistenten bevorderen, maar voor De Kock zat de partij er na de botsing ineens wel op. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Eeklo en daar werd naast een vleeswonde ook een neusbeenbreuk vastgesteld.