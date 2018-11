Birger Verstraete trekt met AA Gent naar Anderlecht: “Ze zeggen altijd ‘the sky is the limit’, maar dat vind ik een beetje belachelijk” Rudy Nuyens

Bron: Eigen berichtgeving 1 Belgisch Voetbal In twee weken weer op het veld na een zware blessure, in minder dan een jaar van invaller tot eerste man op het wedstrijdblad: Birger Verstraete (24) is een overlever. Het verhaal van een ‘bijter’ met goeie voeten.

Op 20 oktober incasseert Birger Verstraete een ongewilde maar zware trap van Jordi Vanlerberghe op het veld van KV Oostende. De diagnose: een scheur aan de laterale enkelband. Maar zie: tien dagen later staat Verstraete alweer op het trainingsveld. En nog eens drie dagen later noemt Jess Thorup hem de ‘game changer’ na een invalbeurt tegen KV Kortrijk. Hoe doe je zoiets, tegen alle medische logica in?

