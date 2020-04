Bijna kwart van Belgische voetballers bezorgd over hun toekomst als prof door coronacrisis ODBS

01 april 2020

18u30 1 Belgisch voetbal 23% van de Belgische profspelers maakt zich zorgen om zijn toekomst als profvoetballer. Dat blijkt uit een rondvraag die de FIFPro, de internationale spelersvakbond, organiseerde naar aanleiding van de coronacrisis. Die leert ook dat de meeste van onze voetballers liever vandaag dan morgen opnieuw in groepsverband willen trainen.

De enquête werd gehouden onder spelers uit 1A en 1B. Van elke ploeg kregen twee spelers de vragen over Covid-19 voorgelegd. Uit de bevindingen blijkt dat al onze voetballers er begrip voor hebben dat ze momenteel niet kunnen trainen op de club. Maar een ruime meerderheid van 65% vindt toch dat er stilaan opnieuw mag getraind worden, in kleine groepjes en de hygiëneregels strikt in acht genomen. Meer dan drie vierde van de ondervraagde spelers (82%) vindt ook dat er op de club voldoende middelen zijn om zich mentaal gezond te voelen. 23% maakt zich dan weer best zorgen om zijn toekomst als profvoetballer.

Tenslotte geeft 15% van onze voetballers aan “gematigd tot erg” angstig te zijn tijdens de (semi-)lockdown - meer dan het gemiddelde dat opgetekend werd bij de bevolking (5%) tijdens een ‘gewone’ periode. Slechts 3% vertoont ook kenmerken van depressiviteit. Dat is dan weer minder minder dan de gemiddelde Belg in een niet-Covid 19-periode (tot 8%).

