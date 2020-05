Bevestigd: bekerfinale tussen Antwerp en Club op 1 augustus om 20u30 Redactie

28 mei 2020

10u29 188 Belgisch voetbal Het kabinet van Brussels schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo-Groen) bevestigde gisteren dat de bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge op zaterdag 1 augustus zal plaatsvinden, vandaag communiceerden de teams dat de match zal starten om 20u30. De wedstrijd wordt wel nog zonder publiek gespeeld. De return van de 1B-promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot volgt zo op 2 augustus.



Aanvankelijk had de finale van de Croky Cup tussen Club Brugge en Antwerp moeten plaatsvinden op 22 maart, maar door de coronapandemie was dat niet mogelijk. Er moest een nieuwe datum gezocht worden en omdat de Veiligheidsraad begin deze maand besliste dat profsport tot en met 31 juli niet toegelaten was, moest naar augustus gekeken worden.

De finale van de Croky Cup 2019-2020 tussen Club Brugge KV en R. Antwerp FC vindt plaats in het Koning Boudewijnstadion op zaterdag 1 augustus om 20:30 uur.



Op de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei werd overeengekomen dat de bekerfinale én de return van de 1B-promotiefinale, indien mogelijk, nog zouden worden afgewerkt. Het weekend van 1 en 2 augustus werd naar voren geschoven, omdat de bekerfinale voor 3 augustus afgewerkt moest worden. Dat is namelijk de deadline die de UEFA oplegt voor het doorgeven van de Europese tickets. De winnaar van de bekerfinale gaat rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. Vooral voor Antwerp is dat belangrijk, Club mag als landskampioen de groepsfase van de Champions League spelen.

Nadat eerder al duidelijk werd dat OH Leuven en Beerschot in Leuven kunnen spelen, zette ook de Stad Brussel het licht op groen voor de bekerfinale. Als de situatie het toelaat, dan zullen de twee topclub op 1 augustus in de hoofdstad om de beker strijden. “Er volgt ook nog overleg met de veiligheidsdiensten en we moeten natuurlijk ook een mogelijke tweede golf van het coronavirus afwachten”, zegt Els Wauters, woordvoerster van Brussels schepen van Sport schepen Hellings.

