Betekent coronacrisis redding voor Sporting Lokeren? “Er staan kandidaten klaar als club in 1B kan blijven” Yannick De Spiegeleir

18 maart 2020

18u21 6 Belgisch voetbal Zorgt het coronavirus ervoor dat Sporting Lokeren in 1B kan blijven? Door het stilleggen van de competitie is het één van de mogelijke scenario’s die op tafel ligt. “Er is interesse van kandidaat-overnemers als de club op dat niveau kan blijven voetballen.”

Bij de uitbraak van het virus in China een maand geleden wees Sportingvoorzitter Louis de Vries nog richting corona als schuldige voor het uitblijven van de nodige centen, maar nu zou het coronavirus wel eens de mogelijke redding kunnen betekenen voor de Wase voetbalclub.

Door het stilleggen van de voetbalcompetitie ligt er een scenario op tafel waarbij Sporting in 1B zou kunnen blijven als er niet meer voor eind juni zou kunnen gevoetbald worden. In dat geval zouden OH Leuven en Beerschot beiden naar 1A promoveren en kan Sporting op hetzelfde niveau actief blijven.

Al moet de club dan wel haar financiële zaken op orde hebben, maar op dat vlak heeft voorlopig bewindvoerder Kris Goeman voorzichtig positief nieuws te melden. “Er beweegt momenteel wel wat. Zo blijft er interesse als de club straks toch nog naar tweede amateur dient te zakken (de groep rond oud-ondervoorzitter Willy Carpentier, red.). Ook de supporters roeren zich in een nieuw collectief, maar er zijn ook kandidaat-investeerders voor als de club straks in 1B kan blijven.”

Financieel moeilijk vaarwater

Momenteel worden ook de licentiedossiers in 1A en 1B onder de loep genomen. “Momenteel blijken heel wat clubs uit 1B in financieel moeilijk vaarwater vertoeven, ook door het mislopen van de inkomsten door het stilleggen van de competitie. De voetbalbond vergadert op dit eigenste moment over hoe het nu verder moet en we hopen dat er vanavond meer duidelijkheid komt.”

Ondanks de hoopgevende signalen, blijft de klok tikken voor Sporting Lokeren. Op maandag 23 maart staat een zitting gepland op de ondernemingsrechtbank van Dendermonde waarop beslist zal worden of de club failliet wordt verklaard. Ondanks de coronacrisis gaat die geplande zitting tot nader order door. “De situatie verandert echter van uur tot uur. Als er positief nieuws komt van de voetbalbond kan dit mogelijk zuurstof geven aan de club”, besluit Goeman.