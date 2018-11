Bestuursvergadering Pro League loopt uit door verhitte discussies Redactie

19 november 2018

16u02

Bron: Belga Belgisch Voetbal De Raad van Bestuur van de Pro League neemt meer tijd in beslag dan vooraf gepland. Dat stelt Belga vandaag zelf vast in het bondsgebouw en werd bevestigd door de Pro League.

De Raad van Bestuur begon er al om 11u00 aan, maar na vier uur vergaderen is er nog steeds geen einde aan de zitting gemaakt. Nochtans moest het management van de Pro League zich aansluitend om 13u30 melden voor de Algemene Vergadering. Die werd alvast uitgesteld naar 16u00. Of de aanvankelijk om 15u00 aangekondigde persconferentie nog plaatsvindt, is voorlopig niet duidelijk.

Een officiële verklaring voor de vertraging is er niet, maar Belga verneemt uit goede bron dat er verhitte discussies plaatsvinden op de derde verdieping van het bondsgebouw. De Raad van Bestuur van de Pro League wordt onder meer gevraagd een standpunt in te nemen over de positie van CEO Pierre François, die in opspraak was gekomen door de Football Leaks. De onderzoeken naar matchfixing en fraude in het Belgisch voetbal domineren de agenda.