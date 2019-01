Bestuursleden Waasland-Beveren en KV Mechelen hervatten na voetbalschandaal, maandag ondervraging door Bondsparket MH

11 januari 2019

21u01

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Waasland-Beveren heeft vandaag bekendgemaakt dat voorzitter Dirk Huyck en CFO Olivier Swolfs hun taken bij de club opnieuw hebben opgenomen. Het duo werd genoemd in het fraudeonderzoek ‘Operatie Propere Handen’. Bij KV Mechelen keert technisch directeur Stefaan Vanroy terug, Thierry Steemans neemt afscheid van het voetbal. Maandag worden ze ondervraagd door het Bondsparket.

Voorzitter Dirk Huyck en CFO Olivier Swolfs nemen hun taken bij Waasland-Beveren opnieuw op. “We zijn verheugd te mogen meedelen dat onze voorzitter Dirk Huyck en CFO Olivier Swolfs opnieuw hun taken kunnen hervatten op de club”, openden de Waaslanders op hun website. “Ze zijn dus opnieuw volledig vrij van voorwaarden en zullen vanaf maandag hun rol op de club opnieuw oppikken.”

Dirk Huyck en Olivier Swolfs werden afgelopen najaar in het kader van ‘Operatie Propere Handen’ in verdenking gesteld van criminele organisatie en private corruptie. Ze werden vervolgens vrijgelaten onder voorwaarden. Voorzitter Huyck werd in de media ook in verband gebracht met het onderzoek naar omkoping van de wedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren op de laatste speeldag van het vorige seizoen. De club steunde hem steeds voor de volle honderd procent.

TD Stefaan Vanroy keert terug bij KV Mechelen, Thierry Steemans neemt afscheid van het voetbal

KV Mechelen heeft zopas bekendgemaakt dat technisch directeur Stefaan Vanroy terugkeert bij de club. “Vanroy mocht tijdelijk geen contact hebben met de club in het onderzoek ‘Propere Handen’, maar die voorwaarden liepen vandaag af. Zo kan hij weer aan de slag bij de sportieve cel. Dat zal voornamelijk achter de schermen zijn”, klinkt het op de website van Malinwa.

Thierry Steemans, voormalig financieel directeur, neemt afscheid van het voetbal en KV Mechelen. Hoofdaandeelhouder Olivier Somers mag tot eind deze maand geen contact hebben met de club.

Bondsparket ondervraagt maandag bestuursleden van KV Mechelen en Waasland-Beveren

De heren worden maandag wel ondervraagd door het bondsparket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, zo meldt Sporza.

De bond wil achterhalen of de competitie 2017-2018 - en in het bijzonder de wedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren op de slotspeeldag - beïnvloed werd. Van KV Mechelen worden dus sportief directeur Stefaan Vanroy, financieel directeur Thierry Steemans en mede-eigenaar Olivier Somers bij het bondsparket verwacht. Bij Waasland-Beveren gaat het om voorzitter Dirk Huyck en financieel directeur Olivier Swolfs.