Bestuur van Pro League vraagt clubs om vrijdag al te stemmen over format NVK/JBE

13 juli 2020

17u06 6 Belgisch voetbal Het management van de Pro League heeft een e-mail gestuurd naar de clubs uit 1A en 1B, met de vraag of ze vrijdag al willen stemmen over de competitieformule. Alleen als de 23 clubs akkoord gaan, kan dat. Anders is het wachten tot eind juli.

Een algemene vergadering kan in principe slechts over twee weken worden samengeroepen. Behalve als er unanimiteit bestaat om die timing te vervroegen. De Pro League wil de stemming liefst zo snel mogelijk doorvoeren, om te voorkomen dat de competitiestart uitgesteld moet worden.

Maar lang niet alle ploegen zijn het eens met de plannen die op tafel liggen. De verwachting is dat de Raad van Bestuur, die om 16u begonnen is, zal besluiten dat een competitie met 16 en zonder Waasland-Beveren de meest haalbare optie is. Maar dat zou niet alleen op weerstand stuiten bij de Waaslanders, ook OHL en Beerschot zijn resoluut tegen.

De kans is dan ook groot dat er minstens één club dwars zal liggen. Dat zou betekenen dat de algemene vergadering pas eind 26 of 27 juli kan doorgaan.

Lees ook:

Duchâtelet hekelt ‘achterkamerpolitiek’ bij Pro League: “Tijd om grote kuis te houden” (+)

Uitspraak BAS wordt voorlopig niet gevolgd: raad van bestuur Pro League organiseert nieuwe Algemene Vergadering