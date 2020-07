Bestuur Pro League geeft voorkeur aan competitie met 16 zónder Waasland-Beveren, op 31 juli volgt nieuwe stemming NVK/PJC/JBE

13 juli 2020

19u18 18 Belgisch voetbal Een eerste klasse met 16 ploegen. Waasland-Beveren degradeert. OHL en Beerschot spelen hun promotiefinale. Dat is de ‘minst slechte’ competitieformule, oordeelt de Raad van Bestuur. Op 31 juli stemmen de 23 profclubs daarover.

De advocaten van de Pro League hadden afgelopen weekend hun huiswerk gekregen. Ze moesten van alle potentiële competitieformules de voor- en nadelen oplijsten. Hun conclusie was, zoals verwacht, dat er géén ideale oplossing was. Maar dat een nieuwe stemming over het competitieformat dat op 15 mei al was goedgekeurd, de meest haalbare was.

16 ploegen in 1A. Maar Waasland-Beveren degradeert dus. Nochtans had het BAS vorige week nog gezegd dat de manier waarop Waasland-Beveren naar 1B werd verwezen, niet volgens de regels was verlopen. Maar de Raad van Bestuur gelooft dat die klif omzeild kan worden door de argumentatie beter te verwoorden.

De stemming daarover zal op vrijdag 31 juli plaatsvinden. Dat was de vroegst mogelijke datum dat de Raad van Bestuur een algemene vergadering kon bij elkaar roepen. Het management had eerder op de dag nog een mail naar alle profclubs gestuurd met de vraag of ze deze vrijdag al wilden vergaderen. Maar daar was unanimiteit voor nodig. Die was er niet. Aangezien de stemming pas op 31 juli doorgaat, is het nog maar de vraag of het nieuwe seizoen in het weekend van 8 augustus van start zal kunnen gaan.

