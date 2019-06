Beneliga komt weer tot leven (en de Nederlanders zijn niet langer tégen het idee) NVK/BF

01 juni 2019

06u00 4 Belgisch voetbal Daar is het Beneliga-ballonnetje weer, al vaak opgelaten en even vaak door­geprikt. Maar dinsdag besloten zes ­Nederlandse en vier Belgische (top)clubs het plan voor een gemeenschappelijke competitie opnieuw leven in te blazen. Met dit verschil: Nederland is het idee nu wél genegen.

Het topoverleg vond in alle geheim in het Philips Stadion van PSV plaats op initiatief van de Belgische en Nederlandse voetbalbond. Van Nederlandse kant waren Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse en Utrecht vertegenwoordigd, voor België gaven Anderlecht, Club, Standard en kersvers kampioen Genk present. AA Gent kon er om praktische redenen niet bij zijn.

Bedoeling is met tien Nederlandse en acht Belgische clubs een grensoverschrijdende competitie uit de grond te stampen. De marktvergroting moet meer geld genereren voor de topclubs om zo in ­Europa meer concurrentieel te zijn. Er is al overeengekomen om een haalbaarheidsstudie te bestellen om de financiële pro’s en contra’s na te gaan. De nakende veranderingen in de Champions League – een formule met vier poules van acht clubs – kunnen alles in een stroomversnelling brengen.

Het plan voor een Beneliga lag eerder al vaker op tafel. Ex-Anderlechtmanager Michel Verschueren lanceerde het idee al in de jaren negentig als zijn geesteskind – maar dat stuitte vooral in Nederland op veel tegenkanting. In 2013 pleitte Roland Duchâtelet als Standardvoorzitter opnieuw voor de Beneliga, maar uit een rondvraag toen bleek amper één Nederlandse club echt pro. Nu zou Clubvoorzitter Bart Verhaeghe erg gewonnen zijn voor het project, en belangrijk: de Nederlandse topclubs lijken meer dan ooit bereid om mee in het verhaal te stappen.

UEFA ziet het graag

Ook de UEFA promoot zo’n format onder kleinere voetballanden. Zowel de Belgische als Nederlandse clubs zouden dan een gegarandeerd aantal Europese tickets krijgen. Zelf al eindigen alle Belgische clubs onderaan, zullen er dus enkele in Europa voetballen.

Het plan voorziet ook in een gemeenschappelijk mediacontract dat, navenant met de schaalvergroting, substantieel meer geld moet opleveren. Al zullen de onderhandelingen daarover niet eenvoudig zijn. In België loopt de huidige verbintenis tot volgend seizoen, in Nederland zitten ze langer vast aan FOX. De partijen proberen nu na te gaan hoe ze die deal kunnen beëindigen of opwaarderen. De komende tijden gaan Peter Bossaert, CEO van de KBVB, en Pro League-voorzitter Peter Croonen de zaak van Belgische kant verder in de hand nemen.

