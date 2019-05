Belofteninternational Bushiri maakt zich op voor EK: “Nochtans waren er weinigen die in mij geloofden” PJC

30 mei 2019

15u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch voetbal De balans van zijn uitleenbeurt is positief: 31 matchen. “En zeggen dat velen dachten dat ik me ging begraven in Eupen.” Niks is minder waar: Rocky Bushiri (19) begint morgen aan zijn EK-voorbereiding met de Belgische beloften.

Twintig wedstrijden afwerken. Dat was voor het seizoen het target van Rocky Bushiri. De Belg met Congolese roots had bij moederclub KV Oostende al geproefd van eersteklassevoetbal, maar koos vervolgens verrassend voor een huurperiode bij AS Eupen. “Velen dachten dat ik me er ging begraven”, lacht Bushiri. “Ook al omdat Eupen toch een grote degradatiekandidaat was, maar ik ben nu eenmaal een jongen die geen uitdaging uit de weg gaat. Gelukkig maar: ik ben er sterker geworden. Mentaal - ik zat er vaak alleen -, maar ook als voetballer. Zo is mijn positiespel nu pakken beter.” Achterover leunen doet Bushiri evenwel niet: “Er is nog progressiemarge.”

Die vooruitgang zal Bushiri niet meer in de Oostkantons boeken. Ondanks een bevredigende passage lichtte Eupen de aankoopoptie niet. “Alle opties liggen open, ik heb nog niet met Oostende gepraat. Via mijn makelaar hoor ik dat er wel wat interesse is, maar nu focus ik me op het EK met beloften.”

Vanaf morgen start de voorbereiding richting Italië onder bondscoach Johan Walem. Bij de jeugd van Oostende was er nochtans niemand die dacht dat Bushiri, die zich in zijn vrije tijd inzet voor vluchtelingen, het zó ver zou schoppen. “Er waren er weinigen die in mij geloofden”, klinkt het. “Maar kijk, nu sta ik er toch, met dank aan vele mensen. Er was beloftentrainer Andy Vervenne, die er bij Luc Devroe op aandrong om mijn een profcontract te geven. Ook de ouders van Jelle Bataille hebben een grote rol gespeeld, zij vingen mij destijds op als was ik hun eigen zoon, bij Oostende waren er toen geen samenwerkingen met internaten. En natuurlijk was er mijn familie en mijn makelaar Olivier Guilbaud, op wie ik altijd kon rekenen. Ook voor hen wil ik nu dóórgaan…”

De tegenstanders van de beloften in Italië zijn bij deze gewaarschuwd…