Beloftencoach Walem selecteert 22 namen voor kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije Redactie

16 maart 2018

14u22

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Johan Walem, de bondscoach van de Belgische beloften (U21), heeft in het Belgian Football Center in Tubeke zijn 22-koppige selectie bekendgemaakt voor de oefeninterland in Nederland (22/03) en de EK-kwalificatiewedstrijd in Leuven tegen Hongarije (26/03).

België staat in zijn kwalificatiepoule na zes wedstrijden met veertien punten aan de leiding, voor Zweden (8 punten) en Hongarije (8 punten), die twee wedstrijden minder speelden. De negen groepswinnaars van de kwalificatiefase plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde volgend jaar in Italië en San-Marino. De beste vier tweedes spelen barrageduels. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De Belgische selectie

Doelmannen

Ortwin De Wolf (Lokeren), Nordin Jackers (KRC Genk), Jens Teuckens (Antwerp)

Verdedigers

Maximiliano Caufriez (Waasland-Beveren), Elias Cobbaut (KV Mechelen), Dion Cools (Club Brugge), Wout Faes (Excelsior/Ned), Senna Miangue (Cagliari/Ita), Samy Mmaee (Maastricht/Ned), Jur Schryvers (Waasland-Beveren), Dries Wouters (KRC Genk)

Middenvelders

Samuel Bastien (Chievo/Ita), Alexis De Sart (STVV), Dodi Lukebakio (Watford/Eng), Julien Ngoy (Walsall/Eng), Aristote Nkaka (KV Oostende), Stephane Omeonga (Genoa/Ita)

Aanvallers

Landry Dimata (Wolfsburg/Dui), Aaron Leya Iseka (Zulte Waregem), Isaac Mbenza (Montpellier/Fra), Obbi Oulare (Antwerp), Siebe Schrijvers (KRC Genk)

