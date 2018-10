Beloften leven ontspannen en vol vertrouwen toe naar beslissend duel in Zweden: "Willen onze ongeslagen reeks voortzetten" Redactie

08 oktober 2018

19u02

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal De jonge Duivels vertrekken morgen naar Udine voor een vriendschappelijke interland tegen Italië donderdagavond (om 18u30). Van daaruit zal doorgereisd worden naar het Zweedse Kalmar waar volgende week dinsdag (om 18u30) het laatste EK-kwalificatieduel wacht. De beloften hebben in Zweden genoeg aan een punt om zich als groepswinnaar te plaatsen voor het EK van 2019 (in Italië). Bij verlies moet als tweede gehoopt worden op een plek bij de beste vier nummers twee. Die spelen barrages, waaruit nog twee landen zich kwalificeren voor de eindronde.

Bondscoach Johan Walem zag een aan de knie geblesseerde Alexis Saelemaekers afvallen - hij werd in de selectie vervangen door zijn ploegmakker bij Anderlecht, Francis Amuzu - maar beschikt verder over een volledig fitte selectie voor de afreis naar Italië.

Ook Landry Dimata, het trefzekere speerpunt vooraan, is opnieuw van de partij. "Het is altijd met heel veel plezier dat ik naar Tubeke kom", stak Dimata met een brede smile van wal. De Anderlecht-spits trof begin september nog drie keer raak tijdens de ontmoetingen met Malta en Hongarije. "Ik geef altijd alles en wil iedere match beslissend zijn", legde hij uit. "Het spel van de coach, met veel snelheid en diepte vooraan, ligt mij goed. Scoren is mijn kwaliteit, maar het kan zeker nog beter. Ik moet voor doel soms nog iets koelbloediger zijn, nog iets meer een killer."

Verdediger Wout Faes (Oostende) benadrukte de uitstekende groepssfeer als extra troef. "Het is een maand geleden dat we elkaar gezien hebben en dan is het altijd leuk terug te komen. We zijn echt een goede groep en hangen erg aan elkaar. Het team leeft ontspannen toe naar het duel met Zweden volgende week dinsdag. We gaan daar uitgaan van onze eigen sterkte en alles geven om te winnen. Speculeren op een gelijkspel is gevaarlijk. De vriendenwedstrijd donderdag tegen Italië is een ideale repetitie om nog wat extra vertrouwen op te doen."

Schrijvers: " Willen onze ongeslagen reeks voortzetten"

Siebe Schrijvers gaf een dag voor het vertrek van de beloften naar Italië duidelijk te kennen voor honderd procent vertrouwen te hebben in de kwalificatie. "We willen geschiedenis schrijven en voor het eerst sinds 2007 ons plaatsen voor een EK voor beloften", liet hij optekenen. "Met deze groep is alles mogelijk."

"We hebben al een mooi parcours afgelegd", opende de Club Brugge-speler zelfzeker. "We zijn al de hele kwalificatiereeks ongeslagen en ook in het spel heeft zich een evolutie doorgevoerd. Waar we eerst vooral op de tegenaanval loerden met onze snelheid vooraan, zijn we de laatste wedstrijden ook steeds beter in de combinatie geworden. We kunnen het spel verdelen en hebben telkens volwassen gespeeld. In Zweden zullen we ook niet bang afwachten. Al moeten zij natuurlijk wel komen. Zweden is een ploeg met veel gestalte en sterke spitsen (onder meer Gustav Engvall van KV Mechelen, red.). Het is - samen met ons - zeker de beste ploeg in de poule."

De 22-jarige Schrijvers is één van de 'anciens' binnen de beloftengroep en was er tijdens de vorige, mislukte, campagne ook al bij. De kapitein wilde het mentaliteitsprobleem bij die vorige generatie niet bevestigen, maar erkende wel dat de samenhang in de huidige groep veel groter is. "We zijn echt één groep", legde hij uit. "Alle spelers kunnen goed met elkaar overweg en de sfeer is uitstekend. Ik heb het nog zelden gezien bij de nationale jeugdploegen. Het helpt ook dat de groep gedurende de hele campagne ongeveer hetzelfde bleef. Tijdens de vorige campagne was de groep misschien iets individueler ingesteld. Als je al dat talent bekijkt (onder meer Bakkali, Praet en Musonda, red.), is het ongelooflijk dat we ons toen niet plaatsten. Die groep was misschien internationaal ook al iets meer ervaren, maar ook nu is het zo dat iedereen in clubverband al veel heeft meegemaakt. Verschillende jongens spelen of speelden in het buitenland, anderen draaien al een tijdje mee in de Jupiler Pro League."