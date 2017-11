Beloften kruipen door het oog van de naald en winnen met 3-2 van Cyprus Niels Vleminckx

22u02 9 Photo News Belgisch Voetbal De U21 van de Rode Duivels gaven een 2-0-voorsprong weg tegen Cyprus. In de tweede helft zakten de beloften helemaal door het ijs, maar een goal in de laatste seconde bezorgde hen alsnog de zege.

Er was een tijd, op het hoogtepunt van de Duivels-hype, dat de tribunes van Den Dreef voor wedstrijden van de beloften tjokvol zaten. Zwart-geel-rode mutsen, schmink, toeters en bellen.

Times they are a-changing, zong Bob Dylan. Vanavond zaten er evenveel scouts en makelaars als fans op de banken. Op de persbanken werden de laptops vervangen door pintjes bier.

De oorzaak: het merk 'België' dat minder scoort en een generatie die niet hetzelfde niveau heeft als de Carrasco's, Tielemansen en Batshuayi's. Niets aan te doen.

Máár: er zijn ondertussen zaken ten goede veranderd. Voor de wedstrijd galmde het volkslied a capella door het lege stadion. Een lovenswaardig initiatief van de bond en de staf. Het had iets ontwapenends. En het signaal is ook duidelijk: de beloften zijn niet langer een Club Med (zelfs al is er dan karaoke).

Op basis van de beleving, de spirit en de inzet die de beloften ook in de match tegen Cyprus lieten zien, blijkt: de nationale kleuren betekenen weer iets voor de nieuwe generatie – althans voor degenen die zijn opgeroepen. Nietwaar, Charly Musonda?

De 1-0 was in dat opzicht veelzeggend. Knappe goal van Mbenza, op assist van Dimata, dat wel. Maar het was vooral de manier waarop de elf beloften juichend op elkaar sprongen, die inspireerde. Wat volgde was een festival voor afstandsschoten – de keeper van de eilandbewoners maakte geen grootse indruk. De 2-0 van Dimata op slag van rust was logisch.

Ook de vriendelijke bezoekers uit Cyprus lieten wat zien. Daar een hakje. Nog eens een overstapje. En zowaar de aansluitingstreffer – ondanks zijn rugnummer 4 bleek de doelpuntenmaker een spits te zijn. De mini-Duivels schoten plots in een mega-paniek. De Medina had geluk dat zijn geknoei onbestraft bleef. Maar na een domme overtreding van Lukebakio aan de eigen zestien was het wel zover. Vrije trap, 2-2. Pas in de allerlaatste seconde maakte de ingevallen Leya Iseka toch nog de 3-2. De U21 kruipen door het oog van de naald.

A capella zingen en teamspirit: allemaal mooi. Maar op het einde van de dag draait het om de kwaliteit. Of om goals in blessuretijd, natuurlijk.