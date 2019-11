Belgische voetbalbond verhuist in lente van 2021 naar Tubeke en lanceert nieuwe logo’s van Duivels en Flames Redactie

07 november 2019

17u00 0 Belgisch voetbal Binnen twee jaar wordt het Belgian Football Center in Tubeke écht het epicentrum van het Belgische voetbal. In de lente van 2021 verhuist de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) naar een fonkelnieuw complex in Tubeke. “Dit is een uniek project”, zegt CEO Peter Bossaert. “We willen één van de toonaangevende federaties van Europa zijn tegen 2022.” Verder kiest de Voetbalbond ter gelegenheid van haar 125ste verjaardag voor een nieuwe huisstijl en worden er nog tal van evenementen gepland.

Dat de VAR in het seizoen 2021-2022 opereert vanuit Tubeke was al bekend, maar binnen twee jaar verhuist ook de Belgische voetbalbond naar het domein. Op de site komen er niet alleen vier nieuwe terreinen bij, maar ook een congrescentrum, nieuwe kleedkamers en dus een nagelnieuw bondsgebouw voor de KBVB. “De stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd. We hebben de ambitie om tussen maart en mei 2021 in te trekken in ons nieuwe centrum”, zegt CEO Peter Bossaert.

“De KBVB groeide de voorbije 125 jaar uit tot de grootste sportfederatie van het land en de Rode Duivels voeren al meer dan een jaar de wereldranglijst aan. Maar we willen als organisatie verder groeien en een van de toonaangevende federaties zijn tegen 2022.” Samen met de provincie werkt de Voetbalbond een mobiliteitsplan zodat het Belgian Football Center verkeersvriendelijk kan bereikt worden.

Nieuwe huisstijl

De 125ste verjaardag van de KBVB is ook het ideale moment om een nieuwe huisstijl in de voeren. “Het gaat niet om een radicale revolutie, eerder om een evolutie, gezien de drie belangrijkste elementen uit het oude embleem van de Voetbalbond - kroon, krans en Belgische driekleur - werden behouden. De letters KBVB en URBSFA maken in het nieuwe logo plaats voor het internationaler klinkende RBFA (Royal Belgian Football Association). Een zwarte bal vormt links met een strakke, nationale driekleur de letter ‘B’ van België. In de zwarte bal passen ook de nieuwe logo’s van de Rode Duivels, Red Flames en 1895 Official Belgian Fan Club”, luidt het.

Verder lanceert de KBVB de komende maand een fotoboek over het patrimonium en erfgoed van het Belgisch voetbal. In januari zal het gala van de Gouden Schoen bovendien in het teken staan van de 125ste verjaardag van de KBVB. Daarnaast zijn er nog tal van andere activiteiten voorzien zoals onder meer een tentoonstelling, een theatervoorstelling en een legend’s game. Daarover volgt later meer informatie.

