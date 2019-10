Belgische voetbalbond lanceert jeugdraad en hackathon tegen discriminatie Redactie

16 oktober 2019

09u59

Bron: Belga 1 Belgisch voetbal De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal zaterdag tijdens zijn eerste hackaton in Tubeke met een zestigtal jongeren een brainstormsessie houden over hoe discriminatie en spreekkoren uit het voetbal geweerd kunnen worden. Onder meer gelijkekansencentrum Unia en de Gentse rapper Dvtch Norris zullen de ideeën beoordelen. Uit de hackaton moet ook de eerste jeugdraad van de KBVB ontstaan. "We willen jongeren een stem geven om mee te wegen op het beleid.”

Om de jongeren (16 tot 25 jaar) te inspireren, leggen Yves Kabwe Kazadi, verenigingsmanager bij voetbalclub City Pirates, en Matthias De Roover, Mister Gay Belgium, getuigenissen af op het Belgian Football Center in Tubeke. Met die input zullen de zestig jongeren in groepjes van 4 tot 5 zelf initiatieven uitwerken om racisme en discriminatie in de voetbalstadions tegen te gaan. Dat zal gebeuren onder begeleiding van diversiteitsexperten van vzw Route 2030.

Op het einde van de dag pitchen ze hun idee in vijf minuten tijd bij een zeskoppige jury, die voorgezeten wordt door Manu Leroy. De communicatiedirecteur van de KBVB kan zaterdag rekenen op het advies van Kabwe Kazadi en Chaima Agris, beiden actief bij voetbalclub City Pirates, maar ook van rapper Dvtch Norris, journaliste en influencer Hinda House en Martin Fortez van het interfederale gelijkekansencentrum Unia. Grace Veys van FARE, een Europese organisatie die werkt rond de aanpak van discriminatie in samenwerking met UEFA, vervolledigt de jury.

Wie zich nog wil inschrijven, kan dat via de website van de voetbalbond. Alle deelnemers ontvangen een goodiebag na afloop. De drie winnaars krijgen tickets voor de wedstrijden van de Rode Duivels en de Red Flames. De hoofdprijs is een gesigneerd shirt van de Duivels. "De bedoeling is dat we na de hackathon met de ideeën van de jongeren aan de slag gaan om discriminatie in het voetbal verder aan te pakken. Dat zullen we onder andere via onze werkgroep 'diversiteit in voetbal' doen", legt An De Kock, Social Responsibility-medewerkster bij de KBVB, uit.

Maar daar stopt het niet. De jongeren die deelnemen en geïnteresseerd zijn, kunnen ook deel uitmaken van de eerste jeugdraad binnen de voetbalbond. Die zal minstens drie keer per jaar samenkomen om acties op te starten en bij te sturen. "Op die manier geven wij jongeren een stem om mee te wegen op ons beleidsplan voor de periode 2020-2024", aldus De Kock.