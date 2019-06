Belgische voetbalbond heeft nieuwe voorzitter: Mehdi Bayat FDZ

22 juni 2019

Mehdi Bayat (40) is de opvolger van Gérard Linard als nieuwe voorzitter van de Belgische voetbalbond. De algemeen directeur van Charleroi, de broer van de omstreden makelaar Mogi Bayat, kon tijdens een buitengewone algemene vergadering rekenen op de meerderheid van de stemmen. Bayat haalde het van Gilbert Timmermans (74), die door het Vlaamse amateurvoetbal naar voren werd geschoven. Timmermans moest het ook al in 2017 afleggen voor Linard. (later meer)