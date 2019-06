Belgische voetbalbond heeft nieuwe voorzitter: Mehdi Bayat (en hij wil Nederlands leren) FDZ

22 juni 2019

15u51 172 Belgisch voetbal Mehdi Bayat (40) is de opvolger van Gérard Linard als nieuwe voorzitter van de Belgische voetbalbond. De gedelegeerd bestuurder van Charleroi, de broer van de omstreden makelaar Mogi Bayat, kon als topfavoriet tijdens een buitengewone algemene vergadering rekenen op 15 stemmen tegen 7. Bayat krijgt een mandaat voor twee jaar.

Bayat speelde het slim: hij verzekerde zich van de steun van de Franstalige amateurs (7), naast de 8 stemmen van de Profliga die hij voor zich had. Gilbert Timmermans en Philippe Godin, die door het amateurvoetbal naar voren werden geschoven, moesten zo het onderspit delven. Die laatste trok zich trouwens net voor de stemming terug. Timmermans wordt de eerste ondervoorzitter, Godin de tweede.

“Ik ben bijzonder verheugd met het vertrouwen dat ik heb gekregen”, aldus Bayat. “Gezien de beperktere, protocollaire rol van de voorzitter kan ik mijn rol bij Sporting Charleroi blijven vervullen. Bij de KBVB wil ik vooral het management, waarmee ik al goed heb samengewerkt, ondersteunen bij de realisatie van het 11-puntenplan.” Bayat is de twaalfde voorzitter van de KBVB.

Dat de topman van Sporting Charleroi het Nederlands niet machtig is, levert hem zeker vanuit de Vlaamse amateurvleugel flink wat kritiek op. Daarnaast wordt zijn broer en spelersmakelaar Mogi Bayat genoemd als spilfiguur in een groot fraudeonderzoek. “Mogi en ik hebben dezelfde ouders, laat daar geen twijfel over bestaan”, reageert Bayat laconiek op de vraag of de affaire rond zijn broer geen schaduw werpt over zijn verkiezing. “Veel wil ik er eigenlijk niet over kwijt, maar ik wil er toch op wijzen dat we in een democratie in staat moeten zijn een onderscheid te maken tussen personen. Daarnaast wil ik benadrukken dat noch Charleroi noch Mehdi Bayat ooit is verhoord in de affaire rond ‘footgate’. En met betrekking tot mijn broer wil ik toch duidelijk stellen dat er nog steeds een vermoeden van onschuld geldt.”

“Voel me thuis in België”

Dat Bayat geen Nederlands praat, ligt gevoelig zo beseft hij. “Ik ben opgegroeid in Frankrijk maar ik voel mij thuis in België. Ik woon hier nu toch zeventien of achttien jaar. Ik heb al vaker herhaald dat ik mij Belg voel. En ik wil ook een inspanning doen om Nederlands te leren. Eens ik daarvoor de tijd heb gevonden, zal ik zal mij inschrijven voor een cursus. Ik spreek al Frans, Engels, zelfs Perzisch als het moet (lacht). Het is geen enkel probleem om nog een taal bij te leren. Ik wil er wel op wijzen dat ik al vele jaren door het land trek en dat mijn relaties met de Vlaamse collega’s altijd uitstekend zijn geweest. Ik geniet veel sympathie in Vlaanderen. Iedereen weet dat ik geen Nederlands ken, dat is nooit een probleem geweest. Maar goed, ik wil graag de inspanning leveren.”

Timmermans (76) moest het ook al in 2017 afleggen voor Linard, die de eerste voorzitter uit het Franstalige amateurvoetbal (ACFF) in 50 jaar was. Linard overschreed vorig jaar de leeftijdsgrens (75 jaar) voor een mandaat binnen de voetbalbond, maar het Uitvoerend Comité besliste eenmalig af te wijken van de leeftijdsgrens. En dus deed de voormalige ACFF-voorzitter en interim-CEO van de voetbalbond zijn mandaat uit.

Achter de schermen was Mehdi Bayat als ondervoorzitter samen met Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe al die jaren de sterke man. Zij zorgden onder andere voor de verdere professionalisering van de KBVB, met het binnenhalen van Peter Bossaert als CEO, en na het ontslag van Wilmots voor de aanstelling van Roberto Martínez.

De twaalf KBVB-voorzitters:

1895-1924: Baron Edouard de Laveleye

1924-1929: Graaf Joseph d’Oultremont

1929-1937: Rodolphe-William Seeldrayers

1937-1945: Oscar Vankesbeeck

1945-1951: Francis Dessain

1951-1967: George Hermesse

1967-1987: Louis Wouters

1987-2001: Baron Michel D’Hooghe

2001-2006: Jan Peeters

2006-2017: François de Keersmaecker

2017-2019: Gérard Linard

2019 -...: Mehdi Bayat.