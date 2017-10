Belgische U19 is ook te sterk voor Rusland 23u32 0 Belgisch Voetbal De Belgische nationale voetbalploeg onder 19 jaar heeft zaterdag in een vriendschappelijke interland met 2-1 gewonnen van haar Russische leeftijdsgenoten. Donderdag wonnen de jongens van bondscoach Gert Verheyen ook al met 2-0 van de Verenigde Staten. Matias Lloci (AA Gent) en Francis Amuzu (Anderlecht) zorgden voor een dubbele Belgische voorsprong. Utkin scoorde in het slot voor Rusland.

Na een vriendschappelijk tornooi in Finland tussen 30 augustus en 4 september, verbleven de U19 van bondscoach Gert Verheyen deze week in het Spaanse Marbella voor een stage van 2 tot 7 oktober.



Tijdens de eerste EK-kwalificatieronde, van 8 tot 14 november in Macedonië, treffen de U19 Liechtenstein, Macedonië en Zwitserland. Een plaats bij de eerste twee in de groep levert een ticket op voor de eliteronde in de tweede seizoenshelft. De groepswinnaars van de eliterondes plaatsen zich voor het EK, in juli 2018 in Finland.