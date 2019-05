Belgische U17 strandt in kwartfinales EK na nederlaag tegen Nederland Redactie

12 mei 2019

22u24

Bron: Belgisch voetbal 0 Belga De Belgische U17-voetbalploeg heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het EK. In de kwartfinale in het Carlisle Grounds in de buurt van de Ierse hoofdstad Dublin gingen ze met 0-3 onderuit tegen titelverdediger Nederland.

In de Derby der Lage Landen stonden de jongens van bondscoach Bob Browaeys bij de rust 0-2 achter, na doelpunten van Sontje Hansen (27.) en Anass Salah-Eddine (40.). Een kwartier voor affluiten zette Ki-Jana Hoever de 0-3-eindstand op het scorebord.

Door de uitschakeling grijpen de jonge Duivels ook naast een rechtstreeks ticket voor het WK, later dit jaar in Brazilië. Het vijfde Europese ticket wordt verdeeld in een minitoernooi.

Het was de vierde keer in vijf jaar dat de jonge Duivels deelnamen aan de EK-eindronde. Vorig jaar haalden de min 17-jarigen de halve finales op het EK in Engeland. Ook in 2015 waren de halve finales het eindstation. Dat jaar veroverden de jonge Duivels eveneens brons op het WK.

