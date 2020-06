Belgische transferperiode in twee delen: start op 7 juli, deadline 5 oktober NVK

19 juni 2020

07u01 0 Belgisch voetbal De UEFA maakte 5 oktober. Op die manier krijgen de grote voetballanden, die in de zomermaanden hun competities afwerken, de kans om een ‘normale’ transferzomer te hebben. De UEFA maakte gisteren ­bekend dat de internationale transferdeadline verschoven wordt van 31 augustus naar

Dat heeft ook gevolgen voor de Belgische mercato. In principe zou die lopen van 1 juli tot 31 augustus. Maar de UEFA heeft de toestemming ge­geven om de transferperiode op te delen in twee stukken. De Pro League wil vooral het slot van de transfermarkt gelijkschakelen met die van de ­grote competities. Anders zou de kans bestaan dat clubs hun grootste talenten nog verliezen aan buitenlandse topclubs, maar geen vervanger meer in huis kunnen halen omdat de eigen markt al ­gesloten is. Daarom heeft de Pro League gevraagd om de opening van de Belgische transferperiode een week te verlaten, naar 7 juli. De eerste deadline blijft op 31 augustus. Daarna gaat de Belgische transfermarkt heel even toe, om midden september (de exacte datum ligt nog niet vast) opnieuw te openen. De échte Transfer Deadline Day is dan 5 oktober.

