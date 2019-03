Belgische speurders praten met klokkenluider Football Leaks



19 maart 2019

Het is het gerecht menens om informatie uit de databestanden van Football Leaks te krijgen. Volgens het Britse Sky Sports zijn Belgische speurders de voorbije dagen naar Hongarije gereisd om er te praten met Rui Pinto, de klokkenluider. Die zit daar in voorhechtenis. Zijn thuisland Portugal heeft zijn uitlevering gevraagd. Pinto wordt beschuldigd van poging tot afpersing, onrechtmatige toegang tot informatie en schending van geheimhouding. Normaal zou de klokkenluider gisteren al zijn uitgeleverd, maar dat zou even uitgesteld zijn voor het bezoek uit België - al werd dat niet bevestigd door het federaal parket. Als de informatie klopt, zoeken de speurders wellicht naar informatie over de geldstromen achter Moeskroen.