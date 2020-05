Belgische refs noteren toenemende homohaat in voetbal Redactie

Bron: De Zondag, Belga 0 Belgisch voetbal Een op de zes scheidsrechters in het Belgisch voetbal kreeg de voorbije twee seizoenen te maken met homohaat of kwetsende spreekkoren. Dat blijkt uit onderzoek van VUB-student Robin Cnops in opdracht van de Belgische voetbalbond waarover De Zondag bericht.

De studie werd op basis van online enquêtes uitgevoerd bij 1.162 scheidsrechters uit alle afdelingen van het Belgisch voetbal. De resultaten werden bekendgemaakt op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.

Enkele opmerkelijke vaststellingen: 16,8% van de bevraagde refs zegt de afgelopen twee seizoenen met homofobie geconfronteerd te zijn en 31% uit die groep geeft toe maandelijks of nog frequenter het slachtoffer te zijn van homohaat of te zien hoe een collega daarmee te maken krijgt. 45% van de scheidsrechters geeft dan weer aan dat discriminatie op vlak van racisme, seksisme en homofobie alleen maar toeneemt.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de voetbalfans de grootste aanstokers zijn van homofobie. Een kwart van de scheidsrechters geeft aan dat het altijd die groep is die hen of hun collega's discrimineert. 13,6% van de refs wijst ook spelers aan als verantwoordelijken voor deze homofobe uitlatingen.

Elke vorm van discriminatie is er een te veel An De Kock, corporate social responsability-manager bij de voetbalbond

Verder blijkt dat homofobie jegens de ref het vaakst voorkomt in de nationale amateurreeksen, met 25% meldingen. Het profvoetbal scoort iets minder slecht met 20%.

Met homofobie onder voetballers onderling, worden refs dan weer minder vaak geconfronteerd. 12% geeft aan dit al te hebben meegemaakt.

De KBVB is zich bewust van de problematiek. “Elke vorm van discriminatie is er een te veel", benadrukt An De Kock, corporate social responsability-manager bij de voetbalbond. "We zetten ons samen met alle koepels in om dit tot een absoluut minimum te beperken. Zo is er onze jaarlijkse campagne Football for All en in het najaar zijn we gastheer van een internationale conferentie rond LGBTQ+-acceptatie in de voetbalwereld. Daarnaast leren we onze refs, de veiligheidsverantwoordelijken en de stewards van profclubs hoe ze tegen verbale discriminatie kunnen optreden. Ook het bondsreglement is aangepast, zodat we dit strenger en efficiënt ter kunnen bestraffen. Homohaat en andere kwetsende spreekkoren willen we uit de wereld bannen."