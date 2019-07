Belgische recordzomer duurt voort: Tielemans straks voor 45 miljoen naar Leicester KTH

07 juli 2019

10u24

Bron: @HLNinEngeland 10 Belgisch voetbal Hij verzekert zich straks van een plaats in de top-vijf van duurste Belgen ooit. Het is nog wachten op de officiële aankondiging van Youri Tielemans’ definitieve transfer naar Leicester City, maar niets staat een overgang nog in de weg. 45 miljoen euro voor een Rode Duivel na de 130 miljoen euro die Real Madrid in totaal voor Eden Hazard zal betalen: de Belgische recordtransferzomer duurt voort.

Neem de laatste jaarrekening van de rijkste club ter wereld, Real Madrid. Recordomzet van 750 miljoen euro. Stijgende inkomsten door de globalisering en wereldwijde populariteit van het voetbal. Sinds 2001 is de omzet gemiddeld met 11 procent omhoog gegaan. Real maakt al twaalf seizoenen op rij winst, ook al zijn de inkomsten de afgelopen jaren meer afhankelijk geworden van uitgaande transfers. Duurdere sponsordeals en televisiedeals zitten in de pijplijn. Supporters, televisiekanalen en supporters willen nog altijd spenderen voor het voetbal – Real verdient er minstens 300 miljoen per jaar aan. Tot dan wordt de bubbel groter. Dat sommige topclubs ook miljoenen aan schulden hebben uitstaan brengt hen niet in financiële problemen: de miljoenenomzet zorgt voor voldoende garanties. Begin jaren 2000, toen Zinedine Zidane onder andere voor 75,5 miljoen euro naar Madrid verhuisde, namen clubs veel grotere risico’s in verhouding tot de inkomsten, die toen nog niet boven 150 miljoen euro per jaar lagen.

Ook in Engeland blijven de clubs uitgeven. Niet onlogisch wanneer clubs meer dan 130 miljoen euro alleen krijgen uit het televisiecontract. Leicester City staat op het punt om voor de tweede keer in een week zijn transferrecord te breken. Alles is klaar voor de officiële aankondiging van Youri Tielemans als zijn recordtransfer voor circa 45 miljoen euro. Leicester draait een omzet van om en bij de 180 miljoen euro per jaar. De transfer van Tielemans bedraagt ongeveer 25 procent van hun jaarlijks budget, maar mogelijk vertrekt verdediger Harry Maguire straks voor circa 80 miljoen euro naar Man United. De club vindt de investering het risico waard, ook omdat ze het bedrag voor de Financiële Fair-Play over zijn vier contractjaren kunnen spreiden.

Tielemans’ nakende transfer duwt de teller van spelers met een Belgisch paspoort richting 300 miljoen euro – de recordsom die Real betaalde voor Hazard heeft de grootste invloed. Ook de Jupiler Pro Leagueclubs droegen een steentje bij: Standard betaalde 12,6 miljoen voor Zinho Vanheusden, KRC Genk 7 miljoen voor Theo Bongonda. Beide clubs verkochten elk een speler voor meer dan 20 miljoen euro aan een Premier Leagueclub. Zo pikken onze clubs een graantje meer van de lucratieve centen uit het buitenland.

Belgische toptransfers aller tijden

Eden Hazard / Chelsea naar Real Madrid / 2019 /130 miljoen euro

Romelu Lukaku / Everton naar Man United / 2017 / 84 miljoen euro

Kevin De Bruyne / Wolfsburg naar Man City / 2015 / 75,5 miljoen euro

Christian Benteke / Aston Villa naar Liverpool / 2015 / 46.5 miljoen euro

Youri Tielemans / Monaco naar Leicester / 2019 / 45 miljoen euro

Belgische Toptransfers deze zomer

Eden Hazard / Chelsea naar Real Madrid / 130 miljoen euro

Youri Tielemans / Monaco naar Leicester / 45 miljoen euro

Thorgan Hazard / Mönchengladbach naar Dortmund / 25,5 miljoen euro

Leandro Trossard / KRC Genk naar Brighton / 20 miljoen euro

Leander Dendoncker / Anderlecht naar Wolves / 13,5 miljoen euro