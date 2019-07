Belgische recordzomer duurt voort: Leicester betaalt 45 miljoen voor Youri Tielemans KTH

08 juli 2019

06u35

Bron: @HLNinEngeland 34 Belgisch voetbal Zijn naambordje wordt straks op plaats vijf ingeschoven op de lijst van duurste Belgische spelers ooit. Afhandeling en officiële aankondiging zitten in de pijplijn: Youri Tielemans verhuist voor 45 miljoen euro van Monaco naar Leicester City. Voortzetting van een recordzomer.

De teller flirt stilletjes met de 300 miljoen euro. Real Madrid neemt het leeuwendeel voor zijn rekening met de 130 miljoen die ze inclusief bonussen voor Eden Hazard zullen betalen, maar Europese clubs geven duchtig uit aan Belgen. Leicester maakt straks van Youri Tielemans de op één na duurste Belg deze zomer, de vijfde aller tijden. Monaco had graag 50 miljoen euro gewild voor de overbodige Duivel, die tijdens zijn vier maanden in Engeland op huurbasis een meer dan degelijke indruk had gelaten. Leicester op zijn beurt zwaaide aanvankelijk met een bod van 40 miljoen euro plus bonussen, maar schakelde een versnelling hoger om de concurrentie sneller af te zijn. Op een officiële aankondiging, de afhandeling van de laatste details en andere formaliteiten was het gisteren nog wachten, maar bij Leicester City maakten ze zich sterk dat alles op het juiste spoor zat. Tielemans heeft zijn woord gegeven. Een contract voor vier jaar ligt klaar. Leicester verpulvert voor onze landgenoot zijn transferrecord, dat sinds donderdag op 34 miljoen euro stond.

Juiste keuze

Leicester reisde gisteren af naar het Franse Evian voor een oefenkamp, maar nog wel zonder Tielemans. Geen kiekjes van hem op het vliegtuig. De speler was vrijdag over en weer gereisd naar Engeland om wat persoonlijke zaken af te handelen, maar zal uiteindelijk krijgen wat hij wil. Een contract van vier jaar bij een Premier Leagueclub. Manchester United snuffelde wel enkele keren, met het oog op een eventueel vertrek van Paul Pogba, maar startte nooit concrete onderhandelingen op. Tottenham had andere prioriteiten. Er waren informele contacten met Barcelona en Bayern München, maar Tielemans maakte uiteindelijk de juiste keuze. Hij wilde de voorbereiding aanvatten bij zijn nieuwe club en krijgt dus zijn zin.

Het is enkel wachten op de officiële foto’s waar hij naast coach Brendan Rodgers poseert. (KTH)

Belgische toptransfers aller tijden

Eden Hazard / Chelsea naar Real Madrid / 2019 /130 miljoen euro

Romelu Lukaku / Everton naar Man United / 2017 / 84 miljoen euro

Kevin De Bruyne / Wolfsburg naar Man City / 2015 / 75,5 miljoen euro

Christian Benteke / Aston Villa naar Liverpool / 2015 / 46.5 miljoen euro

Youri Tielemans / Monaco naar Leicester / 2019 / 45 miljoen euro

Belgische Toptransfers deze zomer

Eden Hazard / Chelsea naar Real Madrid / 130 miljoen euro

Youri Tielemans / Monaco naar Leicester / 45 miljoen euro

Thorgan Hazard / Mönchengladbach naar Dortmund / 25,5 miljoen euro

Leandro Trossard / KRC Genk naar Brighton / 20 miljoen euro

Leander Dendoncker / Anderlecht naar Wolves / 13,5 miljoen euro