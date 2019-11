Belgische clubs houden hun hart vast: betalen ze straks de meeste belastingen van heel Europa? Niels Vleminckx

15 november 2019

06u03 2 Belgisch voetbal Het voetbal houdt zijn hart vast. Als de politiek alle gunstmaatregelen zou afschaffen, zou het Belgisch voetbal met voorsprong de grootste belastingdruk in Europa kennen.

De publieke en politieke onvrede over de gunstmaatregelen voor sporters houden het voetbal in een houdgreep. Een sporter moet slechts RSZ-bijdragen betalen op een plafond van 2.352,11 euro per maand — goed voor 885 euro. Terwijl een normale werknemer op zijn volledige loon sociale bijdragen betaalt.

In totaal sparen de profclubs en -spelers zo’n 80 miljoen euro aan sociale bijdragen uit. Met daar bovenop nog eens een gelijkaardig voordeel aan ­bedrijfsvoorheffing die ze niet moeten doorstorten naar de staatskas, maar die ze in eigen jeugd mogen herinvesteren. “We zijn er ons van bewust dat we een ‘effort’ moeten doen”, zegt Pro League-CEO Pierre François.

Op dit moment kennen de Belgische clubs een middelhoge belastingdruk. Om een speler met een nettoloon van 300.000 euro te betalen, zoals er bij de grote ploegen enkele tientallen rondlopen, betaalt een club op dit moment 502.117,60 euro. Daarmee bekleden ze plaats negen in Europa. Maar als het fiscale en parafiscale gunstsysteem helemaal zou worden afgeschaft, zoals sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke heeft voorgesteld, zullen de Belgische clubs met voorsprong de hoogste belastingsdruk van Europa kennen. Dan zal diezelfde speler met hetzelfde nettoloon bijna 400.000 euro meer kosten.

Tegenvoorstel

Daarom heeft de Pro League een tegenvoorstel gelanceerd. “We stellen voor het RSZ-plafond op te trekken naar 60.000 euro. Daarnaast zouden we de werknemersbijdrage verhogen voor de lonen die meer dan 180.000 euro per jaar bedragen — op die manier zorgen de grootverdieners ook voor de meeste inkomsten voor de sociale zekerheid. We hopen dat dit voorstel op zich kan staan en niet als een beginpunt wordt beschouwd om verder op te onderhandelen.”

Op die manier zal de gemiddelde voetballer meer bijdragen dan de meeste andere werknemers. Volgens de berekeningen van de Pro League zou dat de sociale zekerheid zo’n 15 miljoen euro opbrengen.

Rechtvaardig

Arbeidseconoom Stijn Baert vindt dat lang niet voldoende. “Belgische bedrijven uit sectoren als de e-commerce of de chemische nijverheid moeten óók competitief zijn tegenover het buitenland. Zij betalen ook hoge belastingen om onze welvaartsstaat te stutten. Waarom zou het voetbal daar als uitzondering dan wel aan ontsnappen?”

Dat de Belgische competitie daardoor een dwergeconomie zou worden in ­Europa? So be it, oordeelt Baert. “Je moet je de vraag stellen wat het meeste waard is. Kiezen we het meest rechtvaardige systeem? Of kiezen we ervoor om de beste voetballers in België te houden?”