Belgische bond juicht alle stadionplannen in België toe Redactie

28 juni 2018

20u04

Bron: Belga Belgisch Voetbal De Koninklijke Belgische Voetbalbond is voorstander van alle projecten omtrent nieuwe of vernieuwde stadions in België, zo vertelde KBVB-woordvoerder Pierre Cornez vandaag in Kaliningrad aan Belga.

Eerder vandaag maakte de krant De Tijd bekend dat bouwconcern Besix een plan zou hebben voor een uitgebreide renovatie van het Koning Boudewijnstadion, ter vervanging van het Eurostadion op Parking C van de Heizel. Volgens de eerste plannen zou het gaan om een volledige renovatie van het stadion die ongeveer 200 tot 250 miljoen euro gaat kosten.

Groen reageerde al tevreden en steunt het project, de stad Brussel zegt open te staan voor elk voorstel rond de toekomst van het nationaal stadion, of dat nu op de Heizel is of elders. "Zolang de procedures worden gerespecteerd en het financieel haalbaar is", zo zei de Brusselse eerste schepen Alain Courtois (MR).

De KBVB wenst overigens te benadrukken dat het enkel huurder is van het stadion. De overeenkomst voor het gebruik van het stadion werd onlangs nog met een jaar verlengd tot 30 juni 2019. Nadien behoort een stilzwijgende verlenging tot de mogelijkheden als geen van beide partijen bezwaar intekent.

De KBVB betaalt voor elke wedstrijd 120.000 euro aan de stad Brussel voor het gebruik van het Koning Boudewijnstadion.