Belgische beloften stunten met overwinning tegen Duitsland, Openda twee keer aan het kanon TLB

17 november 2019

17u51 12 Belgisch voetbal De Belgische beloften hebben op de vierde speeldag in groep 9 van de kwalificaties voor het EK van 2021 met 2-3 gewonnen op bezoek bij Duitsland. Club Brugge-spits Loïs Openda scoorde twee keer.

🎉 A victory in Germany deserves... a dressing room party! 🥳😍 #GERBEL #U21EURO #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/RXDxFQRltA Royal Belgian FA(@ RoyalBelgianFA) link

In het Schwarwaldstadion in Freiburg waren er aan Belgische zijde hoofdrollen voor Zinho Vanheusden en Loïs Openda. De Standard-verdediger opende na 26 minuten de score en vergat even later door een gemiste strafschop de voorsprong te verdubbelen. In het slot kwam Vanheusden ook nog te laat bij de treffer van Ragnar Ache voor de 2-3, maar verder dan die aansluitingstreffer kwamen de Duitsers niet meer. Openda nam de overige twee Belgische doelpunten voor zijn rekening, eentje voor (40.) en eentje (70.) na de rust. Met zijn snelheid strafte de aanvaller van Club Brugge de thuisverdediging telkens genadeloos af.

Na de gemiste start in de campagne zit de U21 van Johan Walem dankzij deze stuntzege weer op EK-koers. Met zeven op twaalf komen ze zelfs aan de leiding in de groep. Eerste achtervolger Duitsland telt zes punten, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Bosnië-Herzegovina is derde met vier punten uit drie wedstrijden, Moldavië en Wales tellen elk drie punten.

Voor de beloften was het de laatste interland van het jaar. Eind maart gaan de kwalificaties verder met een verplaatsing naar Bosnië. Het zal nog bikkelen worden, want enkel de negen groepswinnaars en de twee beste tweedes zijn rechtstreeks geplaatst voor het EK. De andere tweedes spelen nog barragewedstrijden op 9 en 17 november 2020.

De goals van Vanheusden en Openda (de 1-3):