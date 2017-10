Belgische beloften raken ondanks wereldgoal niet voorbij Zweden en laten koppositie liggen GVS

21u50 0 photo_news Belgisch Voetbal De Belgische beloften hebben hun derde EK-kwalificatiewedstrijd niet kunnen winnen. In het stadion van OH Leuven speelden onze jonge landgenoten 1-1 gelijk tegen Zweden. Een knap afstandsschot van Vanlerberghe luidde de Belgische voorsprong in, maar op het uur brachten de bezoekers de bordjes in evenwicht. Door het gelijkspel laten de manschappen van Johan Walem de kop in groep zes liggen.

Het eerste kwartier was volledig voor de bezoekers. Onze jonge landgenoten kwamen er niet aan te pas en mochten blij zijn dat de paal - tot twee maal toe - en doelman Jackers een vinnig Zweden van een verdiend openingsdoelpunt hielden. Gaandeweg de eerste helft herstelden de Belgische beloften het evenwicht, mét resultaat. In eerste instantie werd een schot van Cools geweerd, maar tegen een fantastische schicht van Vanlerberghe had de Zweedse keeper Dahlberg geen verhaal. De middenvelder van Club Brugge poeierde het leer vanop dertig meter enig fraai tegen de netten. 1-0, een gevleide ruststand.

Carambole

Na de koffiepauze kwamen de Belgen geconcentreerder uit de kleedkamer dan het een uur eerder deed. Het balbezit was alweer voor de bezoekers, maar nu stond de defensieve organisatie wél goed bij de mannen van Walem. Al kropen onze landgenoten te veel terug en werden daar op het uur dan ook voor afgestraft. Een hoekschop belandde op de kruin van Dagerstal die de bal over de Genkse doelman deponeerde. 1-1. Zweden meer dan terecht op gelijke hoogte en alles te herdoen.

Een hoogstaande wedstrijd kregen de pakweg 1.000 supporters dan al lang niet meer te zien. Dé mogelijkheid voor Dimata was daar een uitstekend voorbeeld van. Een carambole voor de Zweedse doelmond resulteerde in een kans voor de spits van Wolfsburg, maar de bal ging net naast. Even later kopte de aanvaller staalhard naast, terwijl aan de overzijde ook Engvall het doelkader niet wist te vinden. In de slotminuten testte Lukebakio nog een laatste keer de reflexen van Dahlberg, maar het bleef 1-1 aan Den Dreef.

photo_news

Door het gelijkspel laten de Belgische beloften de leiding in groep zes liggen. Met vijf op negen hebben ze één punt minder dan Cyprus, waar onze landgenoten volgende dinsdag heen moeten. Zweden staat op een derde stek met vier eenheden maar heeft een wedstrijd minder gespeeld.

Eind maart trapten de jonge Duivels de kwalificatiecampagne af met een zuinige 2-1 zege tegen Malta. Begin september volgde een 0-0 gelijkspel tegen Turkije. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Italië en San Marino, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

photo_news

photo_news