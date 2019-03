Belgische beloften gaan na dolle slotfase in extremis ten onder tegen Denemarken XC

20 maart 2019

21u12

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal De Belgische beloften zijn in Slagelse met een 3-2-nederlaag tegen Denemarken begonnen aan hun voorbereiding op het EK U21, dat in juni in Italië en San Marino plaatsvindt. Bij de rust stonden de troepen van Johan Walem nog 0-2 voor.

De jonge Duivels lagen ook in de eerste helft onder, maar konden tegen de gang van het spel in toch met een voorsprong gaan rusten. Vijf minuten voor rust verraste Mads Valentin zijn eigen doelman en amper een minuut later zette Anderlecht-aanvaller Francis Amuzu de 0-2 op het bord.

Bij de rust voerde Walem liefst acht wissels door en dat brak hem zuur op. Er zat geen cohesie meer in het elftal en al na twee minuten scoorde Skov Olsen de aansluitingstreffer. De Denen bleven drukken, terwijl België geen kans meer kon creëren. Zeven minuten voor tijd scoorde Samy Mmaee zelfs bijna in het verkeerde doel. Hij trof de paal. Doelman Nordin Jackers hield de Belgen nog recht op een poging van Jens Stage (88e), maar moest zich in blessuretijd gewonnen geven op een schot van Jonas Wind (92e). De Belgen waren ontredderd en slikten een minuut later al opnieuw een doelpunt. Stage (93e) trof nu wel raak.

Zo kwam er een einde aan een reeks van dertien wedstrijden zonder nederlaag voor de Belgen. Het was geleden van 13 oktober 2016 (0-1 tegen Letland) dat ze verloren.

Op het EK neemt België het in groep A op tegen Polen (16/06), Spanje (19/06) en Italië (22/06). Walem maakt zijn definitieve selectie op 6 juni bekend.

Meer over sport

sportdiscipline

voetbal

België

Italië

Walem

sportevenement