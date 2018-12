Belgisch talent goedkoper voor Ajax dan Club Brugge door nieuwe regels: “We schieten in onze eigen voet” Niels Vleminckx

07 december 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Jaagt de Pro League eigen talent naar het buitenland? Belgische clubs moeten 125.000 euro per opleidingsjaar betalen om talenten bij elkaar weg te plukken. Buitenlandse ploegen komen er een pak goedkoper vanaf. “We schieten in onze eigen voet.”

“Enerzijds verlagen we de leeftijd voor het eerste profcontract naar 15 jaar, om de eigen jeugd zo lang mogelijk te kunnen ­houden”, zegt Roel Vaeyens, sportief coördinator van Club Brugge. “Maar ondertussen werken ­andere regels net contraproductief.”

Eén van de grootste zorgen­kinderen is de regel die Belgische clubs moet ontmoedigen om talenten bij elkaar weg te plukken. In grote lijnen komt het hierop neer: spelers jonger dan 17 jaar kunnen in principe niet meer zomaar van club ­veranderen. Enkel als een ­Commissie voor Jeugdtransfers unaniem oordeelt dat er ‘uitzonderlijke omstandigheden’ mee gemoeid zijn, worden uitzonderingen mogelijk. Als er toch een jeugdtransfer gebeurt die niet met toestemming van de commissie is verlopen, moet de club die het talent overneemt, tién keer de normale jeugdvergoeding betalen. Die bedragen kunnen oplopen tot verschillende honderdduizenden euro’s.

Dat gentleman’s agreement is intussen bijna een jaar in ­werking. Maar niet alle clubs zijn er even blij mee. Vaeyens: “We zijn, net als Racing Genk, geen ­voorstander. We schieten in onze eigen voet.”

115.000 euro goedkoper

Vaeyens wijst erop dat de ­concurrentiekracht van de Belgische jeugdopleidingen op de helling staat tegenover het buitenland. Een werknemer van een K11-club bevestigt: “Toen ze bij PSV hoorden hoe moeilijk het zou worden voor onze clubs om binnen België talenten te gaan halen, wreven ze zich in de handen.” Buitenlandse clubs betalen 35.000 euro per opleidingsjaar minder voor Belgische talenten ouder dan 15. Voor spelers tussen de 12 en 15 is dat zelfs 115.000 euro minder.

Maar verschillende waarnemers hebben vragen bij de rechtsgeldigheid van de Pro League-­regels. Sportadvocaat Niels Verborgh noemde de regeling over jeugdtransfers eerder al “illegaal”. Vaeyens drukt het minder sterk uit: “Volgens het Vlaams decreet over de niet-­betaalde sportbeoefenaar kunnen er geen ­restricties opgelegd worden voor jongeren die van club willen veranderen. Kijk naar Club Brugge: we hebben de voorbije jaren fel geïnvesteerd in de sportieve en extrasportieve ontwikkeling van onze jeugdspelers. Veel van die talenten hebben daar bewust voor gekozen.”

Bovendien bestaan er twijfels over de Commissie van Jeugdtransfers die bij betwistingen moet beslissen of een overgang kan doorgaan. “Die bestaat uit drie mensen, maar één daarvan – Chris Van Puyvelde – is inmiddels naar China. Er is dus onduidelijkheid over die werking”, zegt Vaeyens.

Dat de Belgische clubs minder makkelijk jeugd kunnen wegplukken bij elkaar, zou op termijn ook een ander neveneffect kunnen hebben. Dat onze clubs zich wat vaker zullen richten op buitenlandse tieners. Transfers zoals Racing Genk afgelopen week deed met de 15-jarige Fin Marius Könkkölä zouden zo meer hun weg kunnen vinden in het Belgisch voetbal.