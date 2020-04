België moet niet langer uitsluiting van Europees voetbal vrezen als competitie definitief wordt stopgezet Redactie

21 april 2020

17u03 14 Belgisch voetbal België moet niet langer vrezen voor uitsluiting van Europees voetbal als het de voetbalcompetitie vroegtijdig stopzet. Hoewel de aanbeveling blijft om de nationale competities af te werken, bood de UEFA in een nieuwe conferentie met zijn 55 lidstaten ruimte om het seizoen vroegtijdig af te breken - wat België voor ogen heeft. Hoe de Europese tickets aan onze Belgische clubs zullen worden verdeeld, moet nog bepaald worden.

De Europese voetbalbond (UEFA) drong er nogmaals bij de lidstaten op aan om de competitie en bekerwedstrijden te voltooien. Toch liet het nu ook een deur open voor federaties die hun seizoen definitief willen afbreken, zoals in ons land in de inmiddels uitgestelde Algemene Vergadering zou bekrachtigd worden.

De UEFA is bereid om te luisteren naar een stopzetting nadat er een duidelijk plan naar voren is gebracht hoe in dat geval de Europese tickets te verdelen. Of met de woorden van de UEFA: “Enkele speciale gevallen zullen gehoord worden eens de richtlijnen over deelname aan de Europese competities - in geval van een geannuleerde competitie - uitgewerkt zijn.” Een Europese sanctie is dus uitgesloten, de vraag is wel op welke manier de tickets aan onze clubs zullen verdeeld worden. Donderdag volgt er een nieuwe meeting waar dat onderwerp op tafel ligt.

Nederland

Enkele weken geleden dreigde de UEFA er nog mee landen van Europees voetbal uit te sluiten als ze de competitie per direct stopzetten. Vandaag beseft de UEFA echter dat sommige federaties door de coronasituatie niet anders kunnen dan de stekker uit het voetbal te trekken - ook in Nederland ziet het er naar uit dat een definitieve stopzetting de enige mogelijkheid is. De Italiaanse profliga bereikte met haar clubs dan weer een akkoord om de Serie A binnenkort te hernemen.

De UEFA blijft zijn federaties dus aanbevelen om de competitie weldra te hervatten. Eerste stelde het 3 augustus als einddatum waarop alle binnenlandse competities moeten uitgespeeld zijn. Dat is nog steeds de richtdatum, maar gisteren benadrukte UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin dat flexibiliteit kan. “We onderzoeken verschillende opties wanneer de competities kunnen eindigen, waarbij we wel rekening houden met de start van het volgende seizoen. Het wordt wel heel moeilijk om een seizoen in september of zelfs oktober nog uit te spelen. Dat zou wel heel veel impact hebben op de speelkalender voor 2020-2021.” Waarna hij herhaalde: “Maar het is beter om te voetballen zonder publiek dan helemaal niet te voetballen.”

