België lijkt trend Bundesliga te volgen: Geen publiek? Meer uitzeges Bart Fieremans

20 augustus 2020

08u07 0 Jupiler Pro League 1A is pas twee speeldagen ver, maar al goed voor 8 uitzeges in 18 duels zonder fans. Een trend zoals in de Bundesliga. Maar ook geen wetmatigheid, zo toont de Serie A aan. Post-corona zakt wel in het algemeen het aantal gele en rode kaarten.

Wat is de impact van zogenaamde 'spookmatchen' op het resultaat en spelfases? Uw krant maakte zelf de vergelijking voor vier grote voetballanden die na de coronacrisis de competitie zonder publiek hervatten en intussen beëindigd hebben. Ook tellen we er België bij, waar het nieuwe seizoen in 1A alweer op gang geblazen is. We bekeken de gegevens sinds de start van het seizoen 2019-2020.

De opvallendste verschuiving: er zijn meer uitzeges. Die blijken in totaal, over de vijf competities, met 4% gestegen van 31% naar 35%, ten koste van het aantal thuiszeges. Het aantal draws bleef voor en na corona vrij stabiel. Dat spookwedstrijden het manifest thuisvoordeel wegvlakken, hoeft volgens eerder onderzoek niet te verbazen: niet alleen het collectieve enthousiasme van het thuispubliek kan de spelers mentaal pushen om beter te presteren, maar ook de intimidatie naar de refs valt in matchen zonder publiek weg. Lees: de scheidsrechter zou minder 'thuisfluiten'.

Binnen de vier grote voetballanden zijn wel opvallende verschillen te zien. In de Bundesliga is het uit-effect het grootst: daar steeg het percentage uitzeges in duels zonder publiek met liefst 10% naar 45% - terwijl het aantal thuiszeges na corona zakte van 43% naar 32%. Diezelfde trend tekent zich af in België - onder voorbehoud weliswaar, want 1A is pas twee speeldagen oud en telt dus te weinig matchen voor stevige conclusies. Ook de Engelse Premier League en de Spaanse La Liga kenden een stijging in uitzeges. Maar de Serie A is dan weer het buitenbeentje: na de coronahervatting steeg het aantal thuiszeges van 40% naar 46%, omgekeerd evenredig zakten de uitzeges naar 32%.

Wel of geen publiek tijdens wedstrijden lijkt weinig of geen invloed te hebben op het gemiddelde aantal goals en overtredingen. In de Premier League is vorig seizoen zelfs gemiddeld exact evenveel gescoord vóór als ná de coronacrisis. Het aantal fouten bleef in de vijf onderzochte competities zo goed als stabiel. Wel frappant: het vooroordeel dat de Engelse competitie brutaler is met meer overtredingen, blijkt niet uit de cijfers. Integendeel, een gemiddelde wedstrijd in de Premier League telt vijf à zes fouten minder dan in La Liga of Serie A.

Druk van fans

Wel grepen de refs over alle vijf competities iets minder naar hun borst- of broekzakje na de coronahervatting. Gemiddeld viel een halve gele kaart minder per match, ook het aantal rode kaarten zakte lichtjes. De druk van het thuispubliek op een ref om een kaart te trekken voor een tegenstander valt in een spookwedstrijd weg, en weegt mogelijk zwaarder door dan de invloed van de fans op een ref om geen kaart te trekken voor een 'eigen' speler.

