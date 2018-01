België wereldkampioen jeugd wegjagen: "We staren ons blind op de gouden generatie van de Rode Duivels" Niels Vleminckx

06u00 0 photo_news Belgisch Voetbal België is wereldkampioen in het exporteren van minderjarige voetballers. Nefast voor de ontwikkeling van onze talenten én een slechte zaak voor onze clubs. De net opgerichte Commissie voor Jeugdtransfers moet ondertussen voorkomen dat de Belgische clubs talenten van elkaar afsnoepen, maar de vraag is of die maatregel niet nog meer talent naar het buitenland zal duwen.

38 Belgische voetballende jongens, elk jonger dan 18 jaar, verhuisden in 2016 naar het buitenland. Ons land is daarmee torenhoog aanvoerder in de hitlijst van de jeugdexport. Ter vergelijking: nummer twee Zweden verloor er amper 23. Nederland, het walhalla van het jonge talent, blijft steken op 13. Een immens verschil. De cijfers voor het jaar 2017 zijn nog niet beschikbaar, maar er zijn weinig redenen om aan te nemen dat België zijn weinig benijdbare koppositie uit handen zal moeten geven.

Enerzijds is het een teken van erkenning van de kwaliteit van de opleidingen binnen ons land. Maar de cijfers zijn vooral problematisch. In eerste instantie voor de jonge spelers zelf: wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een ‘prematuur’ vertrek naar het buitenland – vóórdat een jonge speler zich op het hoogste niveau heeft bewezen – nadelig is voor de ontwikkeling van een talent. De reden dat het toch zo vaak gebeurt, is simpel: steeds meer clubs behandelen jeugdtalenten als goedkope beleggingen. De instapkost is relatief laag, de mogelijke winst torenhoog. En als het 'product' te weinig rendement oplevert, kan je het zonder te gekke kosten probleemloos dumpen. De jonge spelers zelf – en vooral hun entourage – zwichten op hun beurt vaak voor de geldsommen die geen enkele Belgische club kan of wil bieden.

"Al kan je het die jonge gasten en familie vaak niet eens kwalijk nemen dat ze erop ingaan", zegt Jo Van Biesbroeck, operationeel manager van Anderlecht. "Als je het driedubbele kan verdienen bij een op papier grotere club, is het ergens begrijpelijk dat ze toehappen. Maar voor een voetbalclub is het frustrerend. Er zit niets anders op dan stevig te investeren in jonge talenten."

